25 Mayıs 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 25 Mayıs 2022 Çarşamba Resmî Gazete atamaları: 31846 sayılı Resmi Gazete yayınlanan kararlar - Haberler

25 Mayıs 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 25 Mayıs 2022 Çarşamba Resmî Gazete atamaları: 31846 sayılı Resmi Gazete yayınlanan kararlar
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 25 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 25 Mayıs 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...
25 Mayıs 2022 Çarşamba tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 25 Mayıs 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 25 Mayıs 2022 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
YÖNETMELİKLER
–– Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelinin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
–– Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2018/5075 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2019/10405 Başvuru Numaralı Kararı
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Onüçüncü Dairesine Ait Karar
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri