25 Mayıs 2022 Haberleri
Haberler.com - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
25 Mayıs 2022 Manşet Haberleri.
- Ahmet Hakan, Muharrem İnce'ye 'Korkarak soracağım' diyerek sordu: Botoks yaptırıyor musunuz?
- Tarihe geçtiler! UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Roma
- TURKEN Vakfı'ndan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! 7 maddelik açıklama yaptılar
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de paniğe neden oldu! Biden kurmaylarını harekete geçirdi
- Süper Lig yolunda avantajı kaptılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u tek golle geçti
- Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk rolü üstlenen Türkiye'ye Ukraynalı Bakan'dan övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular
- ABD'de 19 çocuğu öldüren ilkokul saldırganının saldırıdan hemen önce yaptığı Facebook paylaşımları ortaya çıktı
- Ebrar Karakurt 'Hazır mısınız?' diyerek açıkladı! Ayakkabı numarasını duyanlar kulaklarına inanamadı
- Son Dakika: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid tedbirleri kapsamında izin süreleri 31 Temmuz 2023'e uzatıldı
- Cumhurbaşkanlığı'nda kripto para toplantısı! 4 başlıkta düzenleme geliyor
- Yok artık Ozan Tufan! Ezeli rakip mesaj gönderdi, transfer gerçekleşirse Fenerbahçeliler çıldıracak
- Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iddiasıyla ilgili suskunluğunu bozdu: Doğru bulmuyorum
- Melek Mosso'nun Isparta'da düzenlenecek konseri iptal edildi
- Berke Özer, Fenerbahçe'ye veda etti: Hakkınızı helal edin
- Süper Lig'e çıkma yarışında çılgın maç! İstanbulspor tur kapısını sonuna kadar araladı
- Eski Galatasaraylı tarih yazdı! İskenderunspor, TFF 2. Lig'de
- Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı
- İsveç ve Finlandiya heyetinin Ankara'ya geldiği gün NATO'dan dikkat çeken Türkiye mesajı: Endişelerini ele alıyoruz
- 10 yıllık hikaye sona erdi! Oğuzhan Özyakup'tan taraftarın gözlerini dolduran veda paylaşımı
- Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı NATO görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama: Somut adım atılmazsa süreç ilerlemeyecek
- 25 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! Bin 260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
- İtalyan devi, Enes Ünal için gemileri yaktı! İşte Getafe'nin istediği çılgın bonservis
- Kılıçdaroğlu'nun 'ABD'ye para transferi' iddiasına TÜRGEV ve Ensar Vakfı'ndan videolu yanıt
- AK Parti'den asgari ücrete 2. zam için yeni açıklama: Önümüzdeki süreçte atılan adımları göreceğiz
- Türkiye'nin tek bir ilinde gizleniyor! Zehri sinir sistemini kilitleyen çöl kobrası yuvasından çıktı, avını canlı yutuyor
- Yer yerinden oynayacak! Ali Koç yine canlı yayına çıkıyor, bu kez hedefindeki isim başka
- Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkan çiftli jandarma ekipleri kurtardı
- Ali Koç ile görüşen Mesut Özil'in menajeri İngilizlere konuştu: Kalmak istemesine rağmen gitti
- Dünyaca ünlü modellerle çalışan mayo üreticisi Zeki Triko icradan satıldı
- Terör örgütüne sınır ötesinde darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi
- Şampiyonluk sonrası yıkımı yaşadı! Zlatan Ibrahimovic'in futbol hayatı bitme noktasında
- Bakan Kurum kira düzenlemesi için tarih verdi: 1 hafta 10 gün içinde Cumhurbaşkanımız paylaşacak
- Aldığı uyuşturucu limon tozu çıkınca savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu
- Karısının yanında başka bir erkek görünce çılgına döndü! İkisini de tabancayla vurdu
- Pişkin sürücü tüm Çorum trafiğini kilitledi! Ceza yazmaya gelen polisin sözleri herkesi güldürdü
- Adanaspor'un acı günü! Tevriz Dura'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu
- Polisin bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmesi kameraya yansıdı
- Gaziantep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığına aday oluyor
- Tekirdağ kıyılarında da görülen denizanası türüyle ilgili uzmanlardan uyarı: Ne ölüsüne ne de dirisine dokunmayın
- Türkiye'nin endişelerinde haklı olduğu bir kez daha kanıtlandı! İsveç devlet televizyonunda YPG/PKK propagandası
Haberler.com - Genel