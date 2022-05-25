25 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

25 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
03:15 Ök Y.malatyaspor-fenerbahçe
05:00 Şampiyonluk Özel
06:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
07:00 Yeni Gün
09:00 Gaziantep Fk - Ç. Rizespor
10:45 Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
14:00 Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Şampiyonluk Özel
16:00 Altay - Kasimpaşa
17:45 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Taraftar
20:00 Sporun Mabetleri
20:30 Süper Lig Yolu
22:00 Final
23:30 İstatistik Bankası
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