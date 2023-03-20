İklim krizi ve doğa kayıplarına dikkati çekmek için 2007'den beri yapılan "Dünya Saati" etkinliğinde bu yıl Türkiye'deki ışıklar kapatılarak, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anılacak. Gelişmeler sonrası 25 Mart'ta ışıklar kapatılacak mı? 25 Mart'ta ne olacak merak edildi.

WWF-Türkiye'den (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) yapılan açıklamaya göre, vakfın çağrısıyla her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen "Dünya Saati" etkinliği, bu yıl 25 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 arasında gerçekleşecek. 25 Mart'ta ışıklar kapatılacak mı? 25 Mart'ta ne olacak?

25 MART'TA IŞIKLAR KAPATILACAK MI?

WWF-Türkiye'den (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) yapılan açıklamaya göre, vakfın çağrısıyla her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen "Dünya Saati" etkinliği, bu yıl 25 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 arasında gerçekleşecek.

WWF-Türkiye'nin öncülük ettiği etkinlik kapsamında, Türkiye'de anıtların, kurumların ve evlerin ışıkları Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına kapatılacak.

Ayrıca WWF-Türkiye, Dünya Saati'nde depremden etkilenen bölgelerin afetlere dirençli şekilde yeniden inşa edilebilmesi için de "yeşil iyileşme" seferberliği çağrısı yapıyor. Katılımcılar, Dünya Saati etkinliğinin internet sitesinden imza vererek "yeşil iyileşme" seferberliğini destekleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, bu yıl Dünya Saati'nin telafisi olmayan kayıpların üzüntüsü içinde karşılandığını belirterek, "6 Şubat'ta adeta zaman durdu. Bir doğa olayı olan depremin afete dönüşmesinin yarattığı büyük tahribat ile ülkece yasa boğulduk. 16 yıldır dünyamızın geleceği için atılması gereken adımlara dikkati çekmek amacıyla bir saatliğine kapattığımız ışıkları, bu kez kayıplarımızı anmak için kapatacağız. Bu yıl Dünya Saati, bizim için ülke tarihimizin en sarsıcı depremlerinin kayıplarını anma saati." ifadelerini kullandı.