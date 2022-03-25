25 Mart İstanbul elektrik kesintisi! BEDAŞ GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Bedaş elektrik kesintisi listesi! Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden ( Bedaş ) ve AYEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 25 Mart Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve Pendik olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri (BEDAŞ arıza listesi) ilçelere göre şu şekildedir:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13472338

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 312., AYASOFYA sk/ OSMANGAZİ mah AKREP, AYASOFYA sk bölgelerinde 25/03/2022 09:00:00 - 25/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13470345

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 312., AYASOFYA sk/ OSMANGAZİ mah AKREP, AYASOFYA sk bölgelerinde 25/03/2022 09:00:00 - 25/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762184

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah YILDIRIM BEYAZIT sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah 2116., 2135. sk/ MEVLANA mah YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 25/03/2022 13:00:00 - 25/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13594319

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BARBAROS 1 sk/ PINARTEPE mah AKARCA, ASU, AYYILDIZ 1, BAŞAR 1, CAN 2, FUAT BİLGİN, GÖZTEPE, LEYLAK 4, MEHMET AKİF ERSOY, NİSA 1, REVAN, SÜMBÜL 5 sk bölgelerinde 25/03/2022 09:00:00 - 25/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13713435

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 25., ATATÜRK sk bölgelerinde 25/03/2022 09:00:00 - 25/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13844704

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2536. sk bölgelerinde 25/03/2022 09:00:00 - 25/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13844698

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 25/03/2022 09:00:00 - 25/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13802333

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MEHTAP sk bölgelerinde 25/03/2022 00:00:00 - 25/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13802332

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MEHTAP sk bölgelerinde 25/03/2022 00:00:00 - 25/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13810420

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah NEVAL sk/ ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, AKARSU, ASLAN, BOZKURT, CAN, CANAN 1, CANIM, DR.SADIK AHMET, KILIÇ, KINALI, KOCATEPE 1, KUZU, MİTHATPAŞA, ORMAN, PİRİ REİS, SELMAN, SEYRANTEPE, SOFULAR, TAVŞAN, TAY, TİLKİ, ULUDAĞ, YILAN, YILDIZ 3, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 25/03/2022 00:00:00 - 25/03/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13803316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MEHTAP, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 25/03/2022 02:00:00 - 25/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13810430

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah BAHADIR, BAĞDAT, ELMALI, ERGENEKON, FATİH, HALİTPAŞA, MİTHATPAŞA, ORMAN, PİRİ REİS, SERİK, SÖĞÜTLÜ , SÜLÜN, TOPTAŞI, YAPRAK 1, ZEMBİLCİ sk bölgelerinde 25/03/2022 03:30:00 - 25/03/2022 06:07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13844413

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BAHÇIVAN, GÖL, MELİS sk/ ZAFER mah 1.BAHÇECİK, AKATLAR, AKYOL, AKŞEMSETTİN, ATATÜRK, AYŞEÇAVUŞ, BİLGİLİ, EŞREFBEY, HALİLBEY, OKUMUŞ, SARDUNYA 1, SİTE 3, TAŞKENT, TEBRİZ, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 25/03/2022 09:00:00 - 25/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13541730

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BURHANBEY, HALİL ÇAVUŞ, ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK, REMZİ ÖZKAYA sk bölgelerinde 25/03/2022 09:00:00 - 25/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13713458

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 25/03/2022 00:05:00 - 25/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13762087

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., BOĞAZKÖY, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk bölgelerinde 25/03/2022 00:00:00 - 25/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762088

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2., 3., AYÇİÇEĞİ, BOĞAZKÖY, KAMELYA sk bölgelerinde 25/03/2022 03:00:00 - 25/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com - Gündem