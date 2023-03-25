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25 Mart 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

25 Mart 2023 Star Yayın Akışı

25 Mart 2023 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Yüz Yıllık Mucize

02:45 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:40 Söz

06:15 Yüz Yıllık Mucize

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Dizi

14:00 Yüz Yıllık Mucize

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yüz Yıllık Mucize

23:00 Yüz Yıllık Mucize

Kaynak: InterSinema.com / TV

Yüz Yıllık Mucize Dizi Star TV Haberler

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