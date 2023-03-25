25 Mart 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
25 Mart 2023 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 The Minute
00:05 Bisiklet: Katalonya Turu
01:30 Bisiklet: Milan-san Remo
02:00 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
03:30 Bisiklet: Katalonya Turu
05:00 Biatlon Dünya Kupası
06:00 Biatlon Dünya Kupası
06:30 Bisiklet: Katalonya Turu
07:30 Bisiklet: Milan-san Remo
08:30 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
09:50 Dünya Artistik Patinaj Şamp.
15:00 Dünya Artistik Patinaj Şamp.
16:00 Bisiklet: Katalonya Turu
17:15 Bisiklet: Katalonya Turu
19:00 Yelken: Sailgp
19:30 Dünya Artistik Patinaj Şamp.
21:00 Dünya Körling Şampiyonası