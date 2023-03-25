25 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
25 Mart 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:30 Bein 1. Lig
03:00 İstatistik Bankası
03:30 A. Demirspor - FTA Antalyaspor
05:15 Haftanın Golleri
05:30 V. Karagümrük - M. Başakşehir
07:15 Haftanın Golleri
07:30 Süper Lig Haftası
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Beşiktaş - İstanbulspor
10:45 Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
14:00 Süper Lig Maç Özetleri
15:00 Süper Hikayem
16:00 DG Sivasspor - Ankaragücü
17:45 Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Gamer
20:00 Kaleci ve Golcü
21:00 Muhabir Masası
22:30 Beinspired
23:30 Süper Lig Haftası