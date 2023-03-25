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25 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

25 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Mart 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:30 Bein 1. Lig

03:00 İstatistik Bankası

03:30 A. Demirspor - FTA Antalyaspor

05:15 Haftanın Golleri

05:30 V. Karagümrük - M. Başakşehir

07:15 Haftanın Golleri

07:30 Süper Lig Haftası

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Beşiktaş - İstanbulspor

10:45 Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

14:00 Süper Lig Maç Özetleri

15:00 Süper Hikayem

16:00 DG Sivasspor - Ankaragücü

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Gamer

20:00 Kaleci ve Golcü

21:00 Muhabir Masası

22:30 Beinspired

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

Maç Özetleri Ankaragücü beIN TV Haberler

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