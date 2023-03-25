25 Mart 2023 Atv Yayın Akışı
TV Haberleri
25 Mart 2023 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
05:50 Mevlit ve Süleyman Çelebi
06:35 Hz. Ömer
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Bir Küçük Gün Işığı
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Kardeşlerim