25 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

25 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
25 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

25 Mart 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:10 İtalya Serie A Goller

00:20 Spor Toto Süper Lig Goller

00:30 Avrupa'dan Futbol

00:45 Milli Maç Özel

02:00 Portekiz - Türkiye

03:45 Milli Maç Özel

05:00 FIFA Magazin

05:45 İngiltere Premier Lig Özetler

06:00 Spor Toto Süper Lig Goller

06:10 Jordan Etkisi

06:45 Spor Atlası

06:55 Spor Takvimi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler

09:40 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

09:55 Efsanelerin İzinde

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Atlası

19:55 Spor Takvimi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

23:00 İleri Üçlü

InterSinema.com / TV

Spor Toto Süper Lig, İtalya Serie A, Futbol, Trt, TV, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title