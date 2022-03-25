25 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı
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25 Mart 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:10 İtalya Serie A Goller
00:20 Spor Toto Süper Lig Goller
00:30 Avrupa'dan Futbol
00:45 Milli Maç Özel
02:00 Portekiz - Türkiye
03:45 Milli Maç Özel
05:00 FIFA Magazin
05:45 İngiltere Premier Lig Özetler
06:00 Spor Toto Süper Lig Goller
06:10 Jordan Etkisi
06:45 Spor Atlası
06:55 Spor Takvimi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:40 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Atlası
19:55 Spor Takvimi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
23:00 İleri Üçlü