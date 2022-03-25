25 Mart 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 25 Mart Cuma Resmî Gazete'de yayımlandı! 31788 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
- Güncelleme:
Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 25 Mart Cuma 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 25 Mart Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...
25 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 25 Mart Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 25 Mart 2022 Cuma Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
YÖNETMELİKLER
–– Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Türkiye Uzay Ajansı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (SHY-16.4)
–– Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/2)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/3)
–– Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/11/2021 Tarihli ve E: 2021/104, K: 2021/87 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri