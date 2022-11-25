25 Kasım Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Pınar Hanım kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 25 Kasım Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kimdir, birinci kim oldu? 25 Kasım Cuma 2022 Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu? Kim kazandı?

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 25 Kasım Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 25 KASIM BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (25 Kasım Cuma) Pınar Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Pınar Hanım'ın evine konuk olacak. Pınar Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Erdem Bey

2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

3. gün yarışmacısı : Funda Hanım

4. gün yarışmacısı : Osman Bey

5. gün yarışmacısı : Pınar Hanım

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Erdem Bey'in Pınar Hanım'a verdiği puan : -



Funda Hanım'ın Pınar Hanım'a verdiği puan : -

Osman Yağız Bey'in Pınar Hanım'a verdiği puan : -

Meryem Hanım'ın Pınar Hanım'a verdiği puan : -