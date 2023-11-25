25 KASIM NE GÜNÜ? 25 Kasım anlam ve önemi nedir?

Bugün günlerden 25 Kasım, vatandaşların ise merak ettiği konuların başında 25 Kasım ne günü? geliyor. Sosyal medyada 25 Kasım ile ilgili paylaşımlar görenler 25 Kasım anlam ve önemi nedir? Sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

X ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında birçok kişi 25 Kasım ile ilgili resimli, sözlü paylaşımlar yapıyor. Konu hakkında bilgi edinmek isteyenler ise "25 Kasım ne günü?" Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 25 Kasım anlam ve önemi nedir? İşte detaylar…

25 KASIM NE GÜNÜ?

25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'dür. Bu gün, kadına yönelik şiddetle mücadele ve farkındalık oluşturma amacı taşır. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bu gün, 25 Kasım 1999'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu konudaki çabaların vurgulanması için seçilmiştir.

25 KASIM ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

25 Kasım, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde üç kız kardeşin şiddete maruz kalması ve sonrasında kaybedilmesi olayını anmak için de seçilmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası bir platformda farkındalık yaratmak, bu sorunun önlenmesi için çabaları artırmak ve kadın haklarına dikkat çekmek için bu gün birçok ülkede etkinliklerle anılmaktadır.

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