25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde 'Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek' paneli düzenlendi. Panel Muğla Aile Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Dr. Eriş Başaran Akça, "Bugün, 25 Kasım (Uluslararası) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü vesilesiyle bir aradayız. Bildiğiniz gibi 25 Kasım, tüm dünyada kadına yönelik şiddetin konuşulduğu ve şiddetle mücadelenin, altının çizildiği önemli bir gün. Çünkü kadına şiddet, savunmasız olana güç gösterisi yapmak, bu şekilde tahakküm kurmaya çalışmak, kabul edilemez bir durumdur. Fakat ne yazık ki tüm dünyada yaygın olarak görmeye devam ediyoruz. Pek çok kadın en güvende olması gerektiği yerde ise yakınları tarafından şiddete uğruyor. Fakat bazen sesini bile duyuramıyor. Bir kısmı cinayete kurban gidiyor. Böyle uluslararası bir günün olması, bu acıların son bulması için farkındalık oluşturmak adına çok çok kıymetli. Bundan dolayı biz kadınların onuru ile korkmadan ve güvenle yaşayabilecekleri bir toplum inşa etmek amacıyla bütün gücümüzle çalışmaktayız" dedi.

Dr. Eriş Başaran Akça, "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun, şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunmasına ve şiddetin önlenmesine yönelik tedbir ve esasları düzenler. Devletimizin attığı yeni adımlarla kadına şiddet konusunda ciddi bir yol kat edildi ve kadınlar bu süreçte önemli hukuki kazanımlar elde etti. Zaman zaman bu kazanımların çeşitli algı manipülasyonları ile itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını üzülerek gözlemliyoruz. Oysa 6284 sayılı kanunun uygulanmasında 'kadının beyanı' değil, cinsiyet fark etmeksizin 'mağdurun beyanı' esas alınır" dedi. - MUĞLA