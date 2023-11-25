Bugün günlerden 25 Kasım, vatandaşların ise merak ettiği konuların başında 25 Kasım ne günü? geliyor. Sosyal medyada 25 Kasım ile ilgili paylaşımlar görenler 25 Kasım anlam ve önemi nedir? Sorusuna yanıt arıyor. İşte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Sözleri, mesajları…

X ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında birçok kişi 25 Kasım ile ilgili resimli, sözlü paylaşımlar yapıyor. Konu hakkında bilgi edinmek isteyenler ise "25 Kasım ne günü?" Sorusuna yanıt arıyor.İşte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Sözleri, mesajları…

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI

1. Kadına şiddet, insanlık onuruna aykırı bir barbarlıktır ve kesinlikle kınanmalıdır.

2. Her türlü şiddet, kadınlara yönelik olsun ya da olmasın, insanlık dışı bir davranıştır ve reddedilmelidir.

3. Kadınlar hak ettikleri saygıyı ve güvenliği hak eder, şiddet kabul edilemez.

4. Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, bu tür davranışlar kuvvetle kınanmalıdır.

5. Toplumun ilerlemesi, kadına yönelik şiddeti açıkça kınamak ve önlemekle mümkündür.

6. Şiddet, sorunların çözümü değil, toplumun çürümesine neden olan bir zarardır.

7. Kadına yönelik şiddet, zayıflığın değil, barbarlığın bir ifadesidir.

8. Kadınlara yönelik şiddeti kınamak, insan haklarına olan saygının temelidir.

9. Şiddet, sorunları çözmenin değil, yeni sorunların kaynağıdır.

10. Kadınlar, güvenli ve saygılı bir yaşamı hak eder ve her türlü şiddet reddedilmelidir.

11. Toplum, kadına yönelik şiddeti tolere etmemeli ve bu konuda net bir duruş sergilemelidir.

12. Kadına yönelik şiddeti görmezden gelmek, bu sorunun büyümesine neden olur.

13. Kadınlar, şiddetten uzak, özgür ve eşit bir yaşamı hak ederler.

14. Şiddet, zayıflığın değil, vicdansızlığın bir ifadesidir.

15. Kadına yönelik şiddeti kınamak, insanlık değerlerine olan bağlılığımızı gösterir.

16. Toplumun sağlıklı bir şekilde ilerlemesi, kadına yönelik şiddetle mücadele ile mümkündür.

17. Herkesin huzur içinde yaşayabilmesi için kadına yönelik şiddetle etkin bir şekilde mücadele edilmelidir.

18. Şiddet, sorunların çözümü değil, toplumsal yaraların açılmasına neden olur.

19. Kadına yönelik şiddet, insan haklarına saygısızlık ve ahlaki bir çöküştür.

20. Şiddet, insanlık ailesinin bir parçası olan kadınlara yapılmış bir saldırıdır.

21. Kadına yönelik şiddeti kınamak, eşitlik ve adalete olan bağlılığımızı ifade eder.

22. Şiddet, sadece bireyleri değil, toplumu da derinden etkileyen bir toplumsal bir yara açar.

23. Kadına yönelik şiddet, çağdaş toplumun kabul edemeyeceği bir suçtur.

24. Toplumun temel değerleri arasında kadına yönelik şiddeti kınamak yer almalıdır.

25. Kadına yönelik şiddeti kınamak, medeni bir toplumun gereğidir ve herkesin sorumluluğudur.

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