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25 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

25 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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25 Kasım tarihinde İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı ve günlük ile 5 günlük hava durumu tahminleri hakkında bilgiler verilecek. İstanbul'da yaşayanlar ve şehre seyahat edecek olanlar, hava durumu hakkında bilgi almak için haberimizi takip edebilirler.

İstanbul'da hava nasıl olacak? 25 Kasım tarihi için İstanbul'un hava durumu tahminleri açıklandı. İstanbul'da bu tarihte havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 25 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 25 Kasım 2024 Pazartesi günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Anadolu Yakası, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlardan etkilenecek. Yağışların yer yer yoğun olabileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları, 8-12 derece arasında değişirken, rüzgar da zaman zaman kuvvetli esebilir. Yağışlar, trafikte aksamalara yol açabileceği için, özellikle dışarıda olanların dikkatli olmaları önem taşıyor.

25 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, İstanbul'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

25 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

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