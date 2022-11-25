25 Kasım İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!
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Elektrikler ne zaman gelecek? 25 Kasım Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...
İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Kasım Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:
NO: 34539432
İSTANBUL ESENYURT ilce -KOZA mah 1638 sk bölgelerinde 25/11/2022 09:00:00 - 25/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34536698
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1803., 1806., 1807., 1809. sk bölgelerinde 25/11/2022 09:00:00 - 25/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34536667
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / MEHTERÇEŞME mah 1822. sk / YEŞİLKENT mah 1774., 1802., 1807., 1809., 1888. sk bölgelerinde 25/11/2022 09:00:00 - 25/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34541951
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 430., BALIK YOLU, YONCA sk / YUNUS EMRE mah 444., CEYLAN sk / İNÖNÜ mah CEYLAN sk bölgelerinde 25/11/2022 09:00:00 - 25/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34538506
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1031., 1052., AŞIK VEYSEL sk bölgelerinde 25/11/2022 09:00:00 - 25/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34545577
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.ARZU, 1.BİRGÜL, 1.ELMALI, 1.EMRE, 1.MİNE, 1.NARLI, 1.YARIMBURGAZ, 2.AKSU, 2.AYDOĞDU, 2.BİLLUR, 2.ERDEM, 2.NERGİZ, 2.ÇIKMAZ, 2.ÇİÇEK, 2422., 2423., 2425., 3.SELVİ, 3.ÇİĞDEM, 3.ŞEN, 4.KANARYA, 4.İNÖNÜ, 5.FATİH, 5.KARANFİL, 6.PAPATYA, 7.YILDIRIM, MENEKŞELER, ÖZGÜL sk bölgelerinde 25/11/2022 10:00:00 - 25/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34536562
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR HAYRETTİN mah SUCU BAKİ sk / MİMAR KEMALETTİN mah HAZNEDAR, KALAYCI ŞEVKİ, KALAYCI ŞEVKİ ÇIKMAZI, ORDU, SEKBANBAŞI, YAKUPAĞA FIRINI sk bölgelerinde 25/11/2022 00:00:00 - 25/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34536599
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah YAMAK sk bölgelerinde 25/11/2022 14:00:00 - 25/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34542538
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 25/11/2022 09:00:00 - 25/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34542825
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 25/11/2022 09:00:00 - 25/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34542827
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), TÜRKMEN sk bölgelerinde 25/11/2022 13:00:00 - 25/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.