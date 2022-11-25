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25 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

25 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Kasım 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Spor Gecesi

01:00 Beinspired

02:00 İstatistik Bankası

02:30 Gamer

03:30 Süper Lig Haftası

04:00 İstatistik Bankası

04:30 1. Lig Haftanın Golleri

04:45 Haftanın Golleri

05:00 Spor Gecesi

06:00 Gaziantep Fk - Fta Antalyaspor

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Y. Yozgatspor - Galatasaray

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Beşiktaş - Adanaspor

14:00 V. Karagümrük - Ankaragücü

15:45 Haftanın Golleri

16:00 Beşiktaş - DG Sivasspor

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Beinspired

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

20:00 Süper Hikayem

21:00 Dünyanın Kupası

22:00 Gamer

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Haftanın Golleri

23:45 1. Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Maç Özetleri Spor TV Haberler

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