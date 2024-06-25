25 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 TV8, NOW TV, ATV

TV yayın akışı listesi, izleyiciler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte birçok dizi ve program sezon finali yaparken, gündüz kuşağında kanalların eski dizilerinin tekrarları ekrana geliyor. Peki, Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

25 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 TV8, NOW TV, ATV

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

23:20 Dedektif Galban (Yabancı Sinema)

01:20 Dönerse Senindir (Yerli Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Iron Man (Yabancı Sinema)

22:15 Çember: Sırlar Apartmanı (Yabancı Sinema)

00:15 Iron Man (Yabancı Sinema)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

21:45 Gülen Gözler (Yerli Sinema)

23:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

01:45 Amerikalı Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

22:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:30 Kasaba Doktoru

12:50 Lingo Türkiye

14:10 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

18:50 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Avusturya"

21:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İngiltere- Slovenya"

00:10 Kaçış Yok (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Gazete Magazin Yaz

12:00 MasterChef Türkiye

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Çarkıfelek