25 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 TV8, NOW TV, ATV
İzleyiciler, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV ve ATV'de bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağını merak ediyor. 25 Haziran TV yayın akışı ve bu akşam ekranlarda olacak diziler ve programlar hakkında detaylar araştırılıyor.
TV yayın akışı listesi, izleyiciler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte birçok dizi ve program sezon finali yaparken, gündüz kuşağında kanalların eski dizilerinin tekrarları ekrana geliyor. Peki, Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
25 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 TV8, NOW TV, ATV
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
23:20 Dedektif Galban (Yabancı Sinema)
01:20 Dönerse Senindir (Yerli Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Iron Man (Yabancı Sinema)
22:15 Çember: Sırlar Apartmanı (Yabancı Sinema)
00:15 Iron Man (Yabancı Sinema)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
21:45 Gülen Gözler (Yerli Sinema)
23:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
01:45 Amerikalı Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
22:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:30 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:10 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:50 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Avusturya"
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İngiltere- Slovenya"
00:10 Kaçış Yok (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Gazete Magazin Yaz
12:00 MasterChef Türkiye
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek