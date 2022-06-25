25 Haziran 2022 Eurosport Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
- Güncelleme:
- Güncelleme:
25 Haziran 2022 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:10 Haberler
00:15 Le Mans 24 Saat
02:30 Tenis: Roland Garros
04:00 Bisiklet
05:15 Bisiklet
06:30 Tırmanış Dünya Kupası
08:00 Bisiklet
09:30 Bisiklet
11:00 Bisiklet: Belçika Turu
12:00 Bisiklet: Belçika Turu
13:00 Bisiklet: Belçika Turu
14:00 Bisiklet: Belçika Turu
15:00 Bisiklet
16:30 Tırmanış Dünya Kupası
18:00 Cycling Show
18:30 Bisiklet
20:00 The Power Of Sport
20:25 Haberler
20:30 Tırmanış Dünya Kupası
22:20 Touring Car Racing
23:00 Touring Car Racing
23:55 Haberler
InterSinema.com / TV