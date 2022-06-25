25 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 25 Haziran 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Ç. Rizespor - Beşiktaş 01:45 Haftanın Golleri 02:00 Fenerbahçe - A. Demirspor 03:45 Haftanın Golleri 04:00 Gaziantep Fk - V. Karagümrük 06:00 A. Alanyaspor - M. Başakşehir 07:45 Haftanın Golleri 08:00 Galatasaray - G. Giresunspor 09:45 Haftanın Golleri 10:00 Sezonun Golleri 11:00 Süper Lig Top 10 Asist 11:15 Sezonun Parlayan Genç... 11:30 Haftanın Golleri 11:45 1. Lig Haftanın Golleri 12:00 Ankaraspor - Trabzonspor 13:30 Sezonun Golleri 14:00 Ç. Rizespor - Beşiktaş 15:45 Haftanın Golleri 16:00 Fenerbahçe - Elazığspor 17:15 1 Yıldız 10 Gol 17:30 Sezonun Golleri 18:00 Galatasaray - G. Giresunspor 19:45 Haftanın Golleri 20:00 Süper Lig Sezonun Öyküsü 21:00 Spor Turu 22:30 Trabzonspor - Beşiktaş 23:45 1 Yıldız 10 Gol InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu Fenerbahçe Rizespor Beşiktaş TV Haberler

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