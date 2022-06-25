25 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
- Güncelleme:
25 Haziran 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Ç. Rizespor - Beşiktaş
01:45 Haftanın Golleri
02:00 Fenerbahçe - A. Demirspor
03:45 Haftanın Golleri
04:00 Gaziantep Fk - V. Karagümrük
06:00 A. Alanyaspor - M. Başakşehir
07:45 Haftanın Golleri
08:00 Galatasaray - G. Giresunspor
09:45 Haftanın Golleri
10:00 Sezonun Golleri
11:00 Süper Lig Top 10 Asist
11:15 Sezonun Parlayan Genç...
11:30 Haftanın Golleri
11:45 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Ankaraspor - Trabzonspor
13:30 Sezonun Golleri
14:00 Ç. Rizespor - Beşiktaş
15:45 Haftanın Golleri
16:00 Fenerbahçe - Elazığspor
17:15 1 Yıldız 10 Gol
17:30 Sezonun Golleri
18:00 Galatasaray - G. Giresunspor
19:45 Haftanın Golleri
20:00 Süper Lig Sezonun Öyküsü
21:00 Spor Turu
22:30 Trabzonspor - Beşiktaş
23:45 1 Yıldız 10 Gol