(25. Gece Namazı) Ramazan ayının 25. gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz ve tarifi nedir? Ramazan'ın 25. gecesi namazı ve kılınışı!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar teravih namazından sonra kılınabilecek nafile namazlar nelerdir merak ediyor. Sizlere 25. gece nafile namazını ve tarifini paylaşacağız. Peki, Ramazan ayının 25. gecesi teravih ve vitirden sonra hangi namaz kılınır? Ramazan'ın yirmi beşinci gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz hangisidir?

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GECESİ?

Bugün 25 Nisan Pazartesi'yi 26 Nisan Salı'ya bağlayan gece Ramazan ayının 25. gecesidir. 25. gece namazı ve tarifi aşağıda verilmiştir.

RAMAZAN AYININ 25. GECESİ NAMAZI (TERAVİHTEN SONRA KILINACAK NAMAZ)

- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 5 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 8 rekat kılan kişi, günahı affedilip kabir azabı def olunarak selametle Sırat'tan geçirilir.

(Kaynak : Eyyub ibnü' Abdillah, Fezailüş-şühur, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi)

Nafile Namazın Kısaca Tarifi:

Namaz 8 rekat olacak. Okunacaklar şöyle:

1. rekatta : 1 Fatiha + 5 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 5 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 2. rekatta : 1 Fatiha + 5 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 5 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 3. rekatta : 1 Fatiha + 5 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 5 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 4. rekatta : 1 Fatiha + 5 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 5 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 5. rekatta : 1 Fatiha + 5 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 5 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 6. rekatta : 1 Fatiha + 5 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 5 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 7. rekatta : 1 Fatiha + 5 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 5 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 8. rekatta : 1 Fatiha + 5 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

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