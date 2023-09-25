Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre, dini ve kandil günleri belirleniyor. 25 Eylül hangi kandil ve Eylül ayında hangi kandil var soruları gündeme geliyor. Kandil günleri ve tarihleri 2023 ve Mevlid Kandili ne zaman soruları araştırılıyor. Peki, 25 Eylül hangi kandil? Eylül ayında hangi kandil var? Kandil günleri ve tarihleri 2023!

25 Eylül hangi kandil ve Eylül ayında hangi kandil var soruları gündeme geliyor. Kandil günleri ve tarihleri 2023 araştırılırken Mevlid Kandili ne zaman olduğu merak ediliyor. Kandil günleri ve tarihleri hangi güne denk geldiği araştırılıyor. 25 Eylül hangi kandil? Eylül ayında hangi kandil var? Kandil günleri ve tarihleri 2023! Detaylar haberimizdedir…

EYLÜL AYINDA HANGİ KANDİL VAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre dini günler belirleniyor. Buna göre, 26 Eylül 2023 Salı günü kandildir. Aşağıda yer almakta olan takvimde 2023 yılında yer almakta olan dini günler bulunuyor.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili, bu yıl 26 Eylül 2023 Salı gününe denk gelmektedir. Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bu gece; duaların kabül edildiği, Allahu Teâlâ'nın rahmet ve mağfiretinin bol bol tecelli ettiği,ilahi rahmete nail olup affedileceklerinin müjdelendiği müstesna bir gecedir. Berat gecesi af dilemenin, arınmanın, elleri duaya açmanın, doğrudan doğruya Rabbimize yönelip mağfiret iklimine girmenin vaktidir. Bu gece ilk olarak, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şu duayı bolca etmeliyiz.

Mevlit Kandili'nde özellikle 3 Yasin-i şerif okunması tavsiye edilmektedir.

KANDİL GÜNLERİ VE TARİHLERİ 2023