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25 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

25 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece?
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25 Eylül'de Türkiye'nin büyük şehirlerinden İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir ve Bursa'da hava durumu nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu ve sıcaklık değerleri kaç derece olacak? İşte detaylar...

25 Eylül Çarşamba günü hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı ve ülke genelinde hava durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar gün içerisinde havanın nasıl olacağını, yağmur beklentisi olup olmadığını ve sıcaklık değerlerinin ne durumda olduğunu öğrenmek için güncel tahminleri yakından takip ediyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecek olanlar ve işe gitmek için hazırlananlar, bugünün yağmurlu mu yoksa güneşli mi geçeceğini merakla araştırıyor. Peki, bugün Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzeydoğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında sis ve pus oluşabileceği belirtiliyor.

25 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

25 EYLÜL HAVA DURUMU
Edirne: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
İstanbul : 27°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus
Kırklareli: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 30°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus
İzmir : 29°C, Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Adana: 34°C, Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
Ankara : 26°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus
Eskişehir: 27°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus
Konya: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
Artvin: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel sağanak yağışlı
Samsun: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
Trabzon: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Erzurum: 21°C, Parçalı bulutlu
Kars: 21°C, Parçalı bulutlu
Malatya: 27°C, Parçalı bulutlu
Diyarbakır: 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 30°C, Parçalı ve az bulutlu
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