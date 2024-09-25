25 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

25 Eylül Çarşamba günü hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı ve ülke genelinde hava durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar gün içerisinde havanın nasıl olacağını, yağmur beklentisi olup olmadığını ve sıcaklık değerlerinin ne durumda olduğunu öğrenmek için güncel tahminleri yakından takip ediyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecek olanlar ve işe gitmek için hazırlananlar, bugünün yağmurlu mu yoksa güneşli mi geçeceğini merakla araştırıyor. Peki, bugün Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzeydoğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında sis ve pus oluşabileceği belirtiliyor.

25 EYLÜL HAVA DURUMU

Edirne: 31°C, Parçalı ve az bulutlu

İstanbul : 27°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus

Kırklareli: 28°C, Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli: 30°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus

İzmir : 29°C, Parçalı ve az bulutlu

Manisa: 32°C, Parçalı ve az bulutlu

Muğla: 31°C, Parçalı ve az bulutlu

Adana: 34°C, Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 32°C, Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 33°C, Parçalı ve az bulutlu

Ankara : 26°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus

Eskişehir: 27°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus

Konya: 25°C, Parçalı ve az bulutlu

Artvin: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel sağanak yağışlı

Samsun: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

Trabzon: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Erzurum: 21°C, Parçalı bulutlu

Kars: 21°C, Parçalı bulutlu

Malatya: 27°C, Parçalı bulutlu

Diyarbakır: 30°C, Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 30°C, Parçalı ve az bulutlu