25 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 25 Eylül 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 FIFA Magazin 02:25 Spor Takvimi 02:30 Stadyum 04:30 Teknik Analiz 06:28 İstiklal Marşı 07:00 Türkiye - Lüksemburg 08:45 İtalya Serie A Goller 08:55 Spor Takvimi 09:00 Spor Sabahı 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Avrupa Stüdyosu 12:00 Dünya Superbike Şampiyonası 12:30 Spor Bülteni 13:30 Dünya Superbike Şampiyonası 14:15 Spor Bülteni 14:55 Kastamonu Belediyesi GSK - CS Rapid Bucuresti 16:00 Gündem Futbol 17:25 Manisa Yunus Emre Yağlı Güreşleri 19:30 Spor Bülteni 20:00 Milli Maç Özel 21:45 A Milli Futbol Takımı Özetler 22:45 Uefa Uluslar Ligi Özetler 23:15 Avrupa'dan Futbol 23:25 Belçika Pro Lig Goller 23:30 Milli Maç Özel Kaynak: InterSinema.com / TV Lüksemburg Türkiye Trt TV Haberler

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