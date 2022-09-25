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25 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

25 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

25 Eylül 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 FIFA Magazin

02:25 Spor Takvimi

02:30 Stadyum

04:30 Teknik Analiz

06:28 İstiklal Marşı

07:00 Türkiye - Lüksemburg

08:45 İtalya Serie A Goller

08:55 Spor Takvimi

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:00 Dünya Superbike Şampiyonası

12:30 Spor Bülteni

13:30 Dünya Superbike Şampiyonası

14:15 Spor Bülteni

14:55 Kastamonu Belediyesi GSK - CS Rapid Bucuresti

16:00 Gündem Futbol

17:25 Manisa Yunus Emre Yağlı Güreşleri

19:30 Spor Bülteni

20:00 Milli Maç Özel

21:45 A Milli Futbol Takımı Özetler

22:45 Uefa Uluslar Ligi Özetler

23:15 Avrupa'dan Futbol

23:25 Belçika Pro Lig Goller

23:30 Milli Maç Özel

Kaynak: InterSinema.com / TV

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