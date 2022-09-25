25 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
25 Eylül 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 FIFA Magazin
02:25 Spor Takvimi
02:30 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
06:28 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Lüksemburg
08:45 İtalya Serie A Goller
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:00 Dünya Superbike Şampiyonası
12:30 Spor Bülteni
13:30 Dünya Superbike Şampiyonası
14:15 Spor Bülteni
14:55 Kastamonu Belediyesi GSK - CS Rapid Bucuresti
16:00 Gündem Futbol
17:25 Manisa Yunus Emre Yağlı Güreşleri
19:30 Spor Bülteni
20:00 Milli Maç Özel
21:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
22:45 Uefa Uluslar Ligi Özetler
23:15 Avrupa'dan Futbol
23:25 Belçika Pro Lig Goller
23:30 Milli Maç Özel