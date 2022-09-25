25 Eylül 2022 Star Yayın Akışı TV Haberleri 25 Eylül 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:00 Dizi 03:20 İki Aile 04:45 Aramızda Kalsın 07:00 İki Aile 08:15 Yalı Çapkını 09:00 Çizgi Film Kuşağı 09:30 Kiralık Aşk 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:00 Dizi 16:45 Duy Beni 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Yalı Çapkını 22:45 Doğu Demirkol ile Alelade Show Kaynak: InterSinema.com / TV Yalı Çapkını Star TV Haberler

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