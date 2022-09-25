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25 Eylül 2022 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

25 Eylül 2022 Star Yayın Akışı

25 Eylül 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:00 Dizi

03:20 İki Aile

04:45 Aramızda Kalsın

07:00 İki Aile

08:15 Yalı Çapkını

09:00 Çizgi Film Kuşağı

09:30 Kiralık Aşk

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Dizi

16:45 Duy Beni

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

22:45 Doğu Demirkol ile Alelade Show

Kaynak: InterSinema.com / TV

Yalı Çapkını Star TV Haberler

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