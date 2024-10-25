25 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
25 Ekim TV'de bugün hangi programlar var? 25 Ekim tarihli TV yayın akışı listesi yayınlandı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 kanallarının bugünkü programları merak ediliyor. İşte detaylar...
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 25 Ekim itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 25 Ekim 2024 tarihli yayın akışında neler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
06: 00 Kalp Yarası
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
09.10 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Gönül Dağı
17.40 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
20.00 Kara Ağaç Destanı
00.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03.10 Gönül Dağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Gizli Bahçe
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Gizli Bahçe
23.30 Orta Sayfa