Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında elenen isim merak edildi. Çok yakından takip edilen yarışma programında heyecan devam ederken 25 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu? Potaya kim gitti? Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? soruları merak edildi.

25 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu? Potaya kim gitti? Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

25 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu? sorusu merak edildi. Ekranlarda yayınlanan program sıkı sıkıya takip edilirken elenen isim araştırıldı. Tv8 ekranlarının sevilen programı hakkında merak edilenler arasında ise 25 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu? Potaya kim gitti? Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? soruları aratıldı. İşte detaylar...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 25 Ekim Çarşamba günü Lazanya yapıldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra, Batuhan'ın ismini söyleyerek potaya gönderdi. Yapılan oylama sonucu ise Tanya potaya giden diğer isim oldu. Haftanın ilk ve ikinci eleme adayları ise Metin ile Barbaros oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kazanan isim Esra oldu.

Esra

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE



TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?