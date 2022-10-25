25 Ekim Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 25 Ekim Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Ekim Salı Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Ekim Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 25.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKÇEÖREN MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 25.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR
- 25.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI FATİH MAHALLESİ, YENİCE MAHALLESİ, HACIBEY MAHALLESİ
- 25.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAVLU HACIEMİNLER,BALCIOĞLU MAHALLELERİ, TAYTAN TOKİ, BASINÇLI KAPLAR SANAYİ, BİRLİK KREMİT, SALİHLİ ÖZAL UN, ÖZÜTOK TARIM ÜRÜNLERİ, UĞUR KİREMİT, VATAN BLOK, ONUŞLAR TAVUK, EMTA HAYVANCILIK, TAYTAN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANLER VE E-96 KARAYOLU TAYTAN KAVŞAĞINDA BULUNAN TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI
- 25.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUŞ MAHALLESİNE BAĞLI 211,212 SOKAKLAR VE FEVZİ PAŞA CADDESİ
- 25.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MOLLA SÜLEYMANLI-KARAYAĞCIHACILAR-SÜMBÜLTEPE--KARAKILINÇLI-DAVUTLAR-MUSLİH-KARAVELİLER-PELİTALAN-ÖRENCİK-DEMİRCİ MAHALLELERİ TİCARETHANELER TARIMSAL SULAMALAR
- 25.10.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM AHMETLİ, İBRAHİMAGA, ŞEREMET, ŞEHİTLİOĞLU, PABUÇLU MAHALLELERİ SOKAKLARI VE ÖZEL TRAFOLAR VE GESLER
- 25.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SOĞUKSU MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT CAMİİ VE ÇEVRESİ
- 26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SATILMIŞ MAHALLESİ VODAFONE VE TURKCELL OZEL TRAFOLARI
- 26.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAKILIÇLI KÖY İÇİ TR-1 BÖLGESİ
- 26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇERKEZ MAHMUDİYE MAHALLESİ KARAAGAÇLI MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TİCARETHANELER HARMANDALI OVASI
- 26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ AKGÜL SK. SARIGÜL SK. KIRMIZIGÜL SK. MORGÜL SK. NECİP FAZIL KISAKÜREK SK. FATİH RÜŞTÜ ZORLU CD. ADNAN MENDERES CD. VATAN CD. KAHRAMANLAR SK. SANCAK SK. HOCA AHMET YESEVİ CD. 1. GAZİ CD. 2. GAZİ CD. 3. GAZİ CD. 4. GAZİ CD. KURTULUŞ MAHALLESİ ÖZMENALTI SK. ZEKİ ÜNGÖR CD.
- 26.10.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI MEVLÜTLÜ MEVKİNDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, FORM AMBALAJ VE MASKİ TORUNLU İÇME SUYU TRAFOSU
- 26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI.
- 26.10.2022 11:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM YARBASAN MAH, ESENYURT MAH, KÜÇÜKOBA MAH, ÇANDIR MAH, IKLIKÇI MAH, BOYACIK MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 26.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİCE MAHALLESİ ZİYA GÖKALP CD. SÜMER ORAL CD. HANLAR CD. REDDİ İLHAK CD. KURTULUŞ CD. BAHÇELERBAŞI CD. ESKİİZMİR CD. SAKARYA MAHALLESİ SÜMER ORAL CD. AHMET IŞIK CD. KENAN EVREN CD. İSMETPAŞA CD. KUVA-İ MİLLİYE CD.
- 27.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM AYNİ ALİ MAHALLESİ
- 27.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM MERKEZ EFENDİ, TEVFİKİYE MAHALLELERİ
- 27.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ. FAB. ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 27.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 27.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM BEYOBA SAZOBA MAHALLELERİ VE BEYOBA SAZOBA TOPRAKSU ÖZEL TRAFOLAR, BAZ İSTASYONLARI, İŞLETMELER
- 27.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEMİKLİDERE MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR, BAZ İSTASYONLARI, İŞLETMELER
- 27.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EVRENLİ BAHÇEDERE KOZLUCA OSMANİYE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR