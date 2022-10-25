25 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 25 Ekim Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Ekim'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Ekim Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 25.10.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAHHALLESI VE KÖYLERI TAMAMI , KÖSEDERE , EĞLENHOCA , İNECIK , BOYAĞBAĞ , KAYNARPINAR , SAIP KÖYÜ
- 25.10.2022 08:30 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BAHÇELİ ALTI SULAMA GRUPLARI İLE TOTAL BENZİN İSTASYONU CİVARLARI
- 25.10.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASIN NEDENİYLE ESATPAŞA MAHALLESI YÜKSEL KAYAN CADDESI., 2. ISTASYON GEÇIDI., ATATÜRK CADDESI., ATATÜRK GEÇIDI., ŞEHIT ALI İHSAN CADDESI., VE CIVARLARI
- 25.10.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESIİ ALTUĞ KARABURUN CADDESI., ADLI İPEKCI GEÇIDI., YÜKSEL KAYAN CADDESI., 2. ISTASYON GEÇIDI., ATATÜRK CADDESI., ATATÜRK GEÇIDI., ŞEHIT ALI İHSAN CADDESI., VE CIVARLARI
- 25.10.2022 09:00 17:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ ALİ STAİR CADDESİ, KARAGÖZ, İZMİR, ALİYEĞEN, ANI SİTESİ, ANI, ATA, DÜNYA, SEFA DİNÇER, EFE, GÜNIŞIĞI, ŞİRİN, KASAP, KAŞIKÇI, KAYNAR, LOZAN, ATALAY SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 25.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET İNÖNÜ MAHALLESI 2123, 2136, 2143, 2155, 2167 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 25.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DALYAN MAHALLESI 4000, 4025, 4033, 4036, 4066, 4071, 4057, 4095, 4153, 4149, 4128, 4130, 4137, 4111 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE DALYAN MARINA, İYI DOSTLAR SITESI VE ÇEVRESI, SAKARYA MAHALLESI 3166, 3166/1 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, ÜNIVERSITE MAHALLESI 4386, 4377, 4368 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 25.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,ŞEHİT ER ARİF ŞERÇE,ORTATEPE SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. KAMUKENT MEVKII TAMAMI
- 25.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK ,ADNAN KAHVECİ CADDESLER,345,349 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 25.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UFUK MAHALLESİ,864,869,862,866,877 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAŞARAN MAH. BOZALAN SOKAK VE CIVARLARI
- 25.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.
- 25.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR CUMHURIYET MH TEMEL PAŞA CD
- 25.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUVVETLI, TÜRKMEN, ÜÇEYLÜL MAHALLELERI KISMEN
- 25.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORBALI, CUMHURIYET MAHALLESI TAMAMI BARIŞYAPI HALKYAPI SITELERI METROPOLIS, HALUKALPSU BULVARLARI
- 25.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURAT BEY MAHALLESI, İBRAHIM KESICI, SEYIT GEZICI, APTI EREL CADDELERI, 3572, 3570, 3655, 3654, 3656, 3656 SOKAKLAR VE CIVARI
- 25.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORKMAZ RES VE URLA RES
- 25.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇKUYULAR MAHALLESİ,MEHMETÇİK BLV.-2/8-2/9-11/3-14-14/2,3,4
- 25.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENTEPE MAHALLESİ,45/2-46-46/3-49-52/14-74/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-4,ATATÜRK MAHALLESİ,BARBOROS CADDESİ, 997,1009,1015,1016,1021/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.10.2022 09:00 11:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ, HURDACILAR SİTESİ 1410,1420,1421,1424,1426 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEPEKULE MAHALLESİ,YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI CADDESİ,1643,2084/2-4-5-7,2086/1 SOKAKLAR CİVARI
- 25.10.2022 09:10 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,1643/34,1643,286/1-5,1643/35-29,2084/8 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.10.2022 09:20 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEPEKULE MAHALLESİ,2108/10-11,1643/21-22-23-24-25-26-27,2085,2086/1,1643/1, 2084/8 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.10.2022 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NALDÖKEN MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ YAN YOLU,ATATÜRK CADDESİ,1201,1204,1204/1,1205,1206, 1214,1218,1224,1204/2,1211,1213/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.10.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8014 - 8014/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.10.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,2019/10,8211/16 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.10.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8214,8010,8211 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.10.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8221, 8216,8211/8 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.10.2022 10:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,TJK HİPODROM
- 25.10.2022 10:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ A.YENMIŞ MAH. BIRKISMI VE CIVARLARI
- 25.10.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ A.YENMIŞ MAH. ÇESAN ALÜMINYUM VE MIGROS ÖZEL TR
- 25.10.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENICE MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR. (KEKLIKTEPE MEVKIIDIR.)
- 25.10.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR,NALDÖKEN MAHALLESİ,HURDACILAR SİTESİ,KOCATEPE CADDESİ,OKUL SOKAK,1213/2, 1201,1266,1271/1 SOKAKLAR VE CİVARI, MUTLU CAM İNŞ.MALZ.A.Ş., ARAS KARGO,YURTİÇİ KARGO HACILARKIRI MEVKİİ,ECOMASTER MAKİNA SANAYİ AYMAZ MAK. AYSES (KİMYA METAL)
- 25.10.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU 85. YIL CUMHURIYET MAH.SANAYI CAD VE CIVARLARI
- 25.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSALLA MAHALLESI AKARCA MEVKII, KARAYOLLARI ÖZEL TR, DEVECI ALAN MEVKII, 7006, 7009, 7014, 7021 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE OVACIK MAHALLESI KÖY İÇI GENELI
- 25.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKİLAP MAHALLESİ,382,384,384/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH,SEVGİ MAHALLELERİ,DEDEOĞLU UN FAB.,666 SOKAK VE CİVARI
- 25.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATIFBEY MAHALLESİ,ETİLER CADDESİ, 67/1 SOKAK VE CİVARI
- 25.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK,EVKA-4 MAHALLELERİ,ZİYA GÖKALP,BARBAROS CADDELERİ,876,877,878, 879,915,916,974, 1021,1021/1,1022,1023,1024,1025/1,1027,1029,1030,1034,1035 SOKAKLAR VE CİVARI,EMEKKENT KOOP
- 25.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,558,562,562/1,567/1,567,567/4-5-6 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.10.2022 13:10 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU MAHALLESİ,YAHYA KEMAL BEYATLI CADDESİ VE CİVARI
- 25.10.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSALLA MH. KUŞYERI MEVKII, OTOBAN SERVIS YOLU, İKIÇEŞMELIK MEVKII, KILLIK DAĞI MEVKII, KARAKUYU MEVKII VE ÇEVRESI İLE OVACIK MH. MANASTIR KÜME EVLER, 7100, 7152, 7172 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 26.10.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAHHALLESI VE KÖYLERI TAMAMI, KÖSEDERE, EĞLENHOCA, İNECIK, BOYAĞBAĞ, KAYNARPINAR, SAIP KÖYÜ
- 26.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ALİ STAİR CADDESİ, KARAGÖZ CADDESİ VE CİVARLARI
- 26.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. (TR-12) - 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 65, SOKAKLARI, AYIBALIĞI CADDESI VE CIVARI
- 26.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. (TR-9) - D KOLU - 33, 34, 35, 36 SOKAKLARI VE CIVARI
- 26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.
- 26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR CUMHURIYET MH TEMEL PAŞA CD
- 26.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMIRLI VE OVAKENT MAHALLELERI
- 26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6719,6657,6645, 6645/3,6645/4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUHMURİYET MAHALLESİ,6720,6722,6653,6723,6724,6653/5,6653/3,6720,6722,6725 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ ,6716, 6718/1 SOKAK VE CİVARI
- 26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6732,6745,6746,6732,6741,6735,6737 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6620, 6713, 6719/1,6634/1 SOKAKLAR VE CİVARI