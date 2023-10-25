25 Ekim 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

25 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları duyuruldu. Yasama, Yürütme ve İdare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları dahil olmak üzere, Resmi Gazete'deki tüm kararlar ve ilanlar halkın bilgisine sunuldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararları ve ilanları görüntülemek için PDF indirme seçeneği de mevcut.

25 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 25 Ekim 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 25 Ekim 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7731)

–– Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Tarafından Temsil Edilen Birleşmiş Milletler Arasında Anlaşma Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7732)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7733)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7734)

YÖNETMELİKLER

–– Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2022/53952 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri