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25 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

25 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Ekim 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

02:00 Galatasaray - C. Alanyaspor

03:45 Süper Lig'in Gol Krallari

04:00 A. Demirspor - A. Konyaspor

05:45 Süper Lig'in Gol Krallari

06:00 Kasimpaşa - Y. Kayserispor

07:45 Süper Lig'in Gol Krallari

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Kocaelispor - Fenerbahçe

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor

14:00 Taraftar

15:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 Galatasaray - C. Alanyaspor

17:45 Süper Lig'in Gol Krallari

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 beIN Süper Lig

20:00 A.hatayspor - Beşiktaş

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

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