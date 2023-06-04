25. Batı Anadolu Rallisi Ayvalık'ta başladı

Türkiye Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen 25. Batı Anadolu Rallisi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden start aldı.

Birbirinden albenili 60 klasik otomobilin katılımıyla gerçekleşen rallinin startı Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'ne bağlı dünyaca ünlü plajlarıyla tanınan Sarımsaklı mevkiindeki Temizel Otel'in bahçesinden gerçekleştirildi.

1950, 1960 ve 1970'li yıllarda üretilen otomobillerden oluşan ralli başlangıcı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan, Türkiye Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu kulüp olarak yılda üç kez Türkiye şampiyonalarına puan veren yarışmalarının olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl ki yarışmalarımızın ikinci etabını bugün Ayvalık'ta yapıyoruz. Batı Anadolu Rallisi'nin bu yıl 25. sini düzenliyoruz. 5 yıl aradan sonra yine Ayvalık'ın güzel coğrafyasında 60 klasik otomobil ile iki gün sürecek olan rallimizi tamamlayacağız. Bugünkü ilk etabımızda Havran ve Edremit Körfezi'ne gideceğiz. Orada öğle yemeğimizi yedikten sonra da otelimize döneceğiz. Yarın da Bergama tarafına giderek rallimizin Ayvalık etabını tamamlayacağız. Ayvalık, bizim gerçekten de vazgeçemediğimiz bir ilçemizdir. Rallimize katılan tüm klasik otomobilcilerimize başarılı yarışmalar diliyoruz" dedi.

Kulübün Genel Sekreteri ve rallinin katılımcısı Yeliz Balıbey de, klasik otomobilleriyle İstanbul'dan Ayvalık'a geldiklerini belirterek, "İki günlük bu etkinliğimiz de dere tepe Ayvalık'ı gezeceğiz. Bu ralliye katılan tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ralliye Ankara'dan katılan yarışmacılardan Semih Kadir Yıldırım ise, Ayvalık'taki ralliye 2012 yılında da katıldığını belirterek, "Oğlum Beyazıt, o yıllarda henüz çocuktu. Şimdi ise daha da farkında olan bir birey olarak benimle bu yarışmaya katıldı. Başkentten çoluk çocuk gelip bu yarışmaya katıldık. Tekrar şansımızı deneyeceğiz. İnşallah başarılı sonuçlar alırız" diye konuştu. - BALIKESİR