25 Aralık MasterChef kim elendi? Dün akşam MasterChef'te kim elendi?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef'te sona doğru yaklaşılırken heyecan dorukta. Uzun süredir mücadele eden yarışmacılar final için yeteneklerini göstermeye devam ediyor. Seyirciler ise dün akşam oynanan oyun sonucunda kimin elendiğini merak ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? Dün akşam MasterChef'te kim elendi?

Masterchef'te yarışma heyecanı son hızla devam ederken dün akşam oynanan oyun sonucu bir yarışmacı MasterChef hayaline veda etti. İzleyicilerin sıkı sıkıya takip ettiği programda dün akşam neler olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında MasterChef kim elendi? Dün akşam MasterChef'te kim elendi? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

25 Aralık Pazar yayınlanan iki etaptan oluşacak olan bölümde son eleme adayı Tolga oldu. Böylelikle eleme potasında Tolga, Burak, Metin ve Görkem yer alıyor.