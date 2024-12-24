25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu

25 Aralık Ankara hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji'den alınan verilere göre, başkentte bugün hava parçalı bulutlu ve soğuk olacak. Peki, Ankara'da kar yağacak mı? Günlük ve 5 günlük tahminler, Ankara'daki hava koşullarıyla ilgili detayları ortaya koyuyor. Başkentte kış kendini hissettirmeye devam ediyor. 25 Aralık'ta Ankara'da hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara günlük hava durumu ve önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen tahminler haberimizde!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

25 Aralık 2024 Çarşamba günü Ankara'da hava durumu genel olarak bulutlu ve serin bir hava ile geçmesi bekleniyor. Gün içerisinde güneş ışığını görmek pek mümkün olmayabilir, çünkü bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4°C civarında seyredecek, bu nedenle dışarı çıkmayı planlıyorsanız özellikle sabah saatlerinde kalın giyinmenizde fayda var.

Günün en yüksek sıcaklığı öğle saatlerinde 11°C'ye kadar çıkacak. Ancak bulutlu hava nedeniyle sıcaklık hissedilir derecede daha düşük olabilir. Rüzgar güneydoğudan saatte yaklaşık 10 km hızla esecek, bu da özellikle açık alanlarda serinlik hissini artırabilir.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;