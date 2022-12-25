25 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 25 Aralık 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Süper Hikayem 01:00 Santra 02:30 İstatistik Bankası 03:00 Y. Kayserispor - A. Konyaspor 04:45 10 Gol 10 Hikaye 05:15 İstatistik Bankası 05:45 Haftanın Golleri 06:00 Ankaragücü - Trabzonspor 07:45 1. Lig Haftanın Golleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Adanaspor - Beşiktaş 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Santra 12:30 Kocaelispor - Fenerbahçe 14:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 14:45 Konyaspor - Alanyaspor 15:15 Antalyaspor - Ankaragücü 15:45 Haftanın Golleri 16:00 Karagümrük - Gaziantep Fk 17:45 Haftanın Golleri 18:00 Sanal Direktör 19:00 beIN Süper Lig 20:00 H.ümraniye - M.başakşehir 22:00 beIN Süper Lig 23:30 Trio Kaynak: InterSinema.com / TV Ankaragücü Konyaspor beIN TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 25 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.