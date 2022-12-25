25 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
25 Aralık 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Hikayem
01:00 Santra
02:30 İstatistik Bankası
03:00 Y. Kayserispor - A. Konyaspor
04:45 10 Gol 10 Hikaye
05:15 İstatistik Bankası
05:45 Haftanın Golleri
06:00 Ankaragücü - Trabzonspor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Adanaspor - Beşiktaş
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Santra
12:30 Kocaelispor - Fenerbahçe
14:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
14:45 Konyaspor - Alanyaspor
15:15 Antalyaspor - Ankaragücü
15:45 Haftanın Golleri
16:00 Karagümrük - Gaziantep Fk
17:45 Haftanın Golleri
18:00 Sanal Direktör
19:00 beIN Süper Lig
20:00 H.ümraniye - M.başakşehir
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio