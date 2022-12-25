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25 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

25 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Aralık 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Hikayem

01:00 Santra

02:30 İstatistik Bankası

03:00 Y. Kayserispor - A. Konyaspor

04:45 10 Gol 10 Hikaye

05:15 İstatistik Bankası

05:45 Haftanın Golleri

06:00 Ankaragücü - Trabzonspor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Adanaspor - Beşiktaş

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Santra

12:30 Kocaelispor - Fenerbahçe

14:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

14:45 Konyaspor - Alanyaspor

15:15 Antalyaspor - Ankaragücü

15:45 Haftanın Golleri

16:00 Karagümrük - Gaziantep Fk

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Sanal Direktör

19:00 beIN Süper Lig

20:00 H.ümraniye - M.başakşehir

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Ankaragücü Konyaspor beIN TV Haberler

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