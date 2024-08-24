25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Ankara'da 25 Ağustos tarihinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintinin ne zaman sona ereceği konusunda henüz bir bilgi verilmedi. Ankara'daki vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. 25 Ağustos Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
25 Ağustos'ta Ankara'da çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, belirli ilçelerde ve mahallelerde farklı sürelerde elektrik kesintileri olacak. Aşağıda, 25 Ağustos Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallelerin listesi bulunmaktadır. Ankara'nın hangi bölgelerinde elektrik kesintisi olacak ve elektrik ne zaman geri gelecek? İşte detaylar...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören elektrik kesintisi listesi için tıklayınız.
25 AĞUSTOS ANKARA ELEKTİRİK KESİNTİLERİ