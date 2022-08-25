25 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 25 Ağustos Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Ağustos Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Ağustos Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 25.08.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACIBAŞTANLAR,İÇME SUYU,BELEDİYE KUM OCAĞI,TURAN SELÇUK TAVUK ÇİFTLİĞİ,HIROĞLU,ÇÖMLEKÇİ,TAŞ OCAĞI,BEYLER,TAŞKUYUCAK,ÇAMKÖY,YUNUSLAR,AYANLAR,YENİKÖY,KILCANLAR,GÖRDES BARAJI,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,ATATÜRK MAH BİR KISMI
- 25.08.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MOLLASÜLEYMANLI-KARAYAĞCIHACILAR-SÜMBÜLTEPE-DAVUTLAR-KARAKILINÇLI-KARAVELİLER-MUSLİH-PELİTALAN-ÖRENÇİK-DEMİRCİKÖY MAHALLELERİ VE CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYALIOĞLU TST ULUPINAR,SARNIÇ DURASIL KARASÜNNİ HASKÖY HÜSEYİNCİKLER,SARNIÇ YENİ MAH KABAAĞAÇKIRAN,SARNIÇ KARAVELİLER,VELİ BALCI,MEHMET ÇETİN,HİMMET KAHRAMAN TST ILICAKSU,AKSELENDİ TS,MEDAR TST,ATİLLA HAŞİMOĞLU TST MUSTAFA-NECATİ KAHYA TAVUK KÜMESLERİ,SEHA YAPI,BOBAMAR MAD,SELENDİ TARIM ABDURRAHMAN AYYILDIZ VE DUDU SÖZCÜER GES ÇINARLAR,TAŞÇILAR,TOPLUCA,KAVAKALAN,MESTANLAR,AKÇAALAN,ŞAHİNKAYA,TEPEBAŞI,ŞEHİTLER,SÖĞÜTLÜ,ÇORUK,HACIOĞULLARI,HACIOSMANLAR,DERE MAHALLE,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,HENKAN GIDA HAYVANCILIK,GÖRDES ORMAN İŞL,KESKİNOĞLU SEĞİRDİM KÜMES,KARPPA MICIR OCAĞI , BÖLGELERDE BULUNAN İŞLETMELER VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 25.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAH. FATİH. MAH. 4900-4751-4747-4745-4927-4816-4929 SOKAKLAR VE CIVARINDAKİ SOKAKLAR HOROZKÖY CADDESİ
- 25.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEPECİK KÖYÜ, TİLKİSÜLEYMANİYE, TEKELER MAHALLERİ VE TİCARETHANELER TARIMSAL SULAMALAR
- 25.08.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM TIRAZLAR OVA MEVKİİ, SIĞIRTMAÇLI, DOĞUŞLAR, YUKARIKOÇAKLAR, YEŞİLTEPE, BAHADIRLAR, BAHARLAR, GÜNEYDAMLARI, ŞEYHDAVUTLAR MAHALLELERİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 25.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEYHDAVUTLAR MAHALLESİ
- 25.08.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖLMARMARA İLÇESİ ŞEHİR MERKEZİ TAMAMI HACIVELİLER,OZANCA,KAYAALTI MAHALLELERİ BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER,İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SOBRAN MAHALLESİ, YEŞİLYURT MAHALLESİ OVA MEVKİİ, ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ OVA MEVKİİ, KİLLİK MAHALLESİ OVA MEVKİİ TARIMSAL AULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAKIRCAALİ MAHALESİ OVA MEVKİİ VE ÖZEL TRAFOLAR (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ILGIN MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SOĞANLI MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜLPINAR MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 25.08.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSMETİYE MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 25.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI EFENDİ MAHALLESİ 280 VE 382 SK BİR KISMI
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAŞPINAR KÖK KARAKURT TARIMSAL SULAMA KARAKURT HAYVANCILIK İLYASLAR TARIMSAL SULAMA BAŞPINAR RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA ALİFAKI ALİFAKI KIŞLA MAH BOSTANCI AŞAĞIBOSTANCI ADNAN MERT TARIMSAL SULAMA ÇALTICAK IŞIKLAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAKIR TARIMSAL SULAMA TR 9
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAKIR ÖMERLER MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 25.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUMKUYUCAK MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ KÖY ALTI
- 25.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUMKUYUCAK MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ.(ÇİFTLİK ÇIKIŞI)
- 25.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYIŞLAR MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ.
- 25.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HASALAN MAHALLESİ
- 25.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEMERDAMLARI, KURTTUTAN, KEMER, KALE, POYRAZ, HACIHIDIR MAHALLELERİ
- 25.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKEYÜP MAHALLESİ BAĞKUZU SOKAK
- 25.08.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MEVLÜTLÜ,HACILI MAHALLERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARA BAĞLI TARIMSAL SULAMA ,BESİ DAMLARI TAVUK ÇİFTLİKLRİ,FORM NARENCİYE ,MASKİ İÇME SUYU
- 25.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAH.75 YIL BULV. 4927-5010 SOKAKLAR VE CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR
- 25.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HALİTPAŞA MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ.
- 25.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOLDERE MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ.
- 25.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKÖREN TARIMSAL SULAMA
- 25.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BEZİRGANLI TARIMSAL SULAMA VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ
- 25.08.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EMİNBEY OSMAN BEY SOKAK BU BÖLGELERE BAĞLI TAVUK ÇİFTLİKLERİ İÇMESUYU VE TARIMSAL SULAMALAR
- 25.08.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM TIRAZLAR OVA MEVKİİ, SIĞIRTMAÇLI, DOĞUŞLAR, YUKARIKOÇAKLAR, YEŞİLTEPE, BAHADIRLAR, BAHARLAR, GÜNEYDAMLARI, ŞEYHDAVUTLAR MAHALLELERİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 25.08.2022 17:30 19:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACIBAŞTANLAR,İÇME SUYU,BELEDİYE KUM OCAĞI,TURAN SELÇUK TAVUK ÇİFTLİĞİ,HIROĞLU,ÇÖMLEKÇİ,TAŞ OCAĞI,BEYLER,TAŞKUYUCAK,ÇAMKÖY,YUNUSLAR,AYANLAR,YENİKÖY,KILCANLAR,GÖRDES BARAJI,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,ATATÜRK MAH BİR KISMI
- 26.08.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAYAĞCI,FIRINLI,KULAKSIZLAR,AKÇEŞME,MEHMET ÇETİN GRUBU,GÖRDES BARAJ KONUTLARI,HİMMET KAHRAMAN GRUBU,ILICAKSU,AKSELENDİ TST,ERİŞSAN KUM OCAĞI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,SARIÇALI SULAMA KOOP,OLİVENA ZEYTİN,MANİSA MADEN,BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLAR,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE İŞLETMELER
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKGEDİK MAHALLESİ
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞI KIŞLA,DAĞDERE MAHALLESİ BİR KISMI,KARALIK,PEKMEZCİ KOCAGEDİK VE PEKMEZCİ MAHALLELERİ AKHİSAR BELEDİYESİ GES TAVUK KÜMESLERİ
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PAŞATIMARI MEVKİİ TARIMSAL SULAMA, BESİ ÇİFTLİĞİ TESİSLERİ, TAHİSN PEHLİVAN, AHMET YURTERİ, NİYAZİ POYRAZ, İSMAİL ÇETİNKAYA, ARİF KİRLİCAN ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 26.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI TR-16
- 26.08.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKSELENDİ MAHALLESİ TAMAMI GÖZDE UN,MANİSA BŞB ŞANTİYESİ,UMUT KARAOĞLANLAR PET.ÜR.HAY.LTD.ŞTİ. ÖZEL TR VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İZZETTİN VE ÇAMPINAR MAHALLELERİNDEKİ ARPALIK MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ, HÜSEYİN CEBE, RECEP CEBE, YILMAZ TUNÇTAN, MUSTAFA AYDIN ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI VE HAMZABEYLİ MAHALLELERİNDEKİ; NURİ ERCAN VE KARAAZMAK TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI İLE NURİ ERCAN MUSTAFA ENİS ARTUN ÖZER TRAFOSU VE CİVARLARI.
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHÇECİK MAHALLESİ, HALİL KAHYA MAHALLESİNİN BİR KISMI, HASAN ORDU, MASKİ İÇME SUYU, SOLEADO GES ÖZEL TRAFOLARI, BAZ İSTASYONU TESİSLERİ VE CİVARLARI.
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI OYUKARASI MEVKİİ. ÇANAKÇI MAH. VODAFONE TELEKOM A.Ş. ÖZEL TR ALİ İHSAN DAŞAR ÖZEL TR AKDERE MAH. ÖRÜCÜLER MAH. RAHMANLAR MAH. ULACIK MAH. TURKCELL ÖZEL TR BARDAKÇI MAH. KINCI TARIM ÖZEL TR ESKİ SALİHLİ YOLU. SERKE DERESİ MEVKİİ. MAHMUTLAR MAH. ABDULLAH TAŞÇI ÖZEL TR HACIBABA MEVKİİ. OYUKİÇİ MEVKİİ. MASKİ DEMİRCİ KATI ATIK ÖZEL TR YEŞİLOBA USLULAR T KIRÜSTÜ MEVKİİ. ŞARLO DAMLARI MASKİ YEŞİLOBA ÖZEL TR ERTÜL YARDIM ÖZEL TR ÖRÜCÜLER KÖK RECEP TEMEL ÖZEL TR ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HISAR KAPLICALARI ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARPUZLUK DAĞDERESİ MAH YAYLACIK TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLOBA MAH. YEŞİLOBA İÇME SUYU ÖZEL TR AKDEMİRLER ÖZEL TR KARAPINAR MAH. GÖCÜK YENİ MAH. ŞERİF ALİ ÖZGER ÖZEL TR ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 26.08.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM YAĞMURLU SİLEDİK HAMİTLİ GEBELER VE ÖZEL TRAFOLAR
- 26.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ESKİ GÖMEÇLER MAHALLESİ ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )