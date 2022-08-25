25 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 25 Ağustos Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Ağustos'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Ağustos Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 25.08.2022 00:10 01:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM'DEN KARABURUN FIDERI KARABURUN TAMAMI - HASSEKI, SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE, SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, AKÇAKILISE, BOZKÖY AZMAK, YENILIMAN MEV. VE CIVARI, ADAR MEVKII, AKDAĞ MEVKII, TRT, HAVA, DENIZ RADAR, İZSU , VODOFONE , TURKCELL BAZ İSTASYONLARI
- 25.08.2022 05:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAH. MERYEMANA KAVŞAĞI VE CIVARLARI
- 25.08.2022 06:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZDERE ÇUKURALTI CUMHURIYET ORTA MAHALLELERI GÜMÜLDÜR CUMHURIYET ATATÜRK FEVZIÇAKMAK İNÖNÜ MAHALLLERI SEFERIHISAR ÜRKMEZ DOĞANBEY PAYAMLI MAHALLELERI.
- 25.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ, BATAKLIK, BOZYERLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 25.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YAĞMUR, ÇEVİKKENT, KOLEJ, SİMKUR,ZİRAATÇİLER,ŞEBNEM SİTELERİ VE CİVARLARI
- 25.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ 62, 70, 550, 554 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 25.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ ŞEBBOY SOKAK, 117, 119, SARDUNYA SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 25.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE GAZİPAŞA MAHALLESİ ÜÇ AS AKARYAKIT, ALİÖCAL SULAMA GRUBU, TÜLAYYILDIZ ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 25.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE SALİMBEY MAHALLESİ 10, 24, 26, 28 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 25.08.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYNARPINAR TR-2 B KOLU, KÜMEEVLERI VE CIVARI
- 25.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESININ TAMAMI (TR1- TR2), (KELLETEPE KÖKDEN ARKACILAR FIDERI)
- 25.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAH. OVA SOK. YENIŞEHIR MAH. TAMAMI, ŞEMSILER MAH. TAMAMI, UMURCALI MAH. ÇAKALTEPE VE HANYIKIĞI SOK. VE YENIŞEHIR İÇME SUYU, İZMIR DAMIZLIK BIRLIĞI, BELEDIYE ARITMA TESISI VE BELEDIYE İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI (KELLETEPE KÖKDEN ŞEMSILER FIDERI)
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALABANLI VE KONAKLI MAHALLELERI
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZANLI MAH.
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIÇA, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, DEMIRDERE, ÇAYIR MAHALLELERI
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVAKENT VE MESCITLI MAHALLELERI
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BIRGI MAH. DÜDÜKÇÜ DERESI MEVKII
- 25.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ L-171 MAVI DENIZ SITESI TR
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALACALI MH. YENIOBA MH. IŞIKLAR MH, AYAKLIKIRI MH, GERÇEK KAAN MADENCILIK
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARILAR VE KOCAALILER MAH.
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAH 3639,3659,3602/2,3572, SOKAKALAR İBRAHIM KESICI CADDESI BIR BÖLÜMÜ
- 25.08.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAHALLESİ,FATİH,BURAKREİS CADDLERİ,5107,5108 SOKAKLARI VE CİVARI
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMİÇİ KÖYÜ VE CİVARI
- 25.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMİRKÖPRÜ MAHALLESİ,6191,6192,6181/1,6179,6182 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,201,202/42 202/43 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DİCLE MAHALLESİ,870,874/2,880/1 SOKAK VE CİVARLARI
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,MESERET,KAZIMDİRİK,ERLER,ŞEHİT KEMAL CADDELERİ,565, 714,529,595,559 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,1583/1,2,3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNDERE MAHALLESİ,3959/1,13,39 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.08.2022 09:30 17:30 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE GEYİKLİ TEPESİ VE CİVARLARI
- 25.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZLAR MAHALLESININ TAMAMI (TR-1, TR-2, TR-3 TRAFOLARI)
- 25.08.2022 09:30 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNKÖY, PINARBAŞI, EMENLER, OVACIK MAHALLLELERININ TAMAMI VE İZSU VELILER İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU (VELILER KÖKDEN VELILER FIDERI)
- 25.08.2022 09:30 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAÇLI, YEŞILDERE, ÇATAK, DOKUZLAR, YILANLI MAHALLELERI (VELILER KÖK DEN SAÇLI FIDERI)
- 25.08.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. - KULESAN, EKOLOJIK TARIM, OLIMAR MADENCILIK, ARKO SITESI, KÖRFEZ KÜMEEVLER VE CIVARI
- 25.08.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAYAĞZI MAHALLESI, KÖSEOĞLU SOKAK, TAŞLIHARMAN SOKAK, ÖZAY DEMIRAYAK, TURKCELL ÇAYAĞZI VE İZSU ÇAYAĞZI ÖZEL TRAFOLARI (TR-18- TR-19)
- 25.08.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARIKAYA MAHALLESI TAMAMI, ÇAYAĞZI MAH. MERKEZ, ELBI, ÇELEBILER, EFELER, BAĞARASI. TOPAKTEPE, ZEYTINARASI, DEĞIRMENDERE, KARABURÇ MAH. AKÇAPINAR SOKAK VE CIVARLARI (ÇAYAĞZI KÖKDEN ÇAYAĞZI FIDERI)
- 25.08.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAHALLESİ,REFİK TULGA, FATİH CADDELERİ,1580/2,1579/1,1579 SOKAKLARI VE CİVARI
- 25.08.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFELER MAHALESİ,KOŞUYOLU 315,340,FORBEST SOKAK VE CİVARLARI
- 25.08.2022 10:15 14:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURÇ MAH. KARABOĞAZ MEVKII VE CIVARLARI (KARABURÇ DURSUN BEY TRAFOSU TR-5 HATBAŞINDAN)
- 25.08.2022 10:30 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKPINAR, ALTINOLUK, BAHÇEARASI, CEVIZLI, ÇAYAĞZI, DOĞANCI İĞDELI, KARABURÇ, KIBAR. ÖREN, SARIKAYA MAHALLELERININ TAMAMI
- 25.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ L-204 KEMERKAYA
- 25.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,1592-2797-2799-2800 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNDERE MAHALLESİ,3959-3959/8,39 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.08.2022 11:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSINLIDERE, SIRIMLI MAHALLELERININ TAMAMI, HALILLER MAHALLESININ DAVULCULAR, AKKEÇILI VE ÇAKICILAR SOKAK VE CIVARLARI (HALILLER KÖK DEN SIRIMLI FIDERI)
- 25.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMİRKÖPRÜ MAHALLESİ,6192,6182 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.08.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPASLAN,CENGİZHAN MAHALLESİ,1620/4-7-8-10 ,1844/7,2188/3,2193/4 SOKAKLAR VE CİVVARI
- 25.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ L-172 GÜNAYDIN SITESI
- 25.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCI MAHALLESİ,FEVZİ PAŞA BULV.-1294-1295-1296-1297-1298-1299-945 SOKAKLAR,ANAFARTALAR CADDESİ VE CİVARI
- 25.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNDERE MAHALLESİ,6100 SOKAK VE CİVARI
- 25.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ L-128 AŞIYAN SITESI TR
- 25.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCI MAHALLESİ ,ANAFARTALAR CADDESİ,941-942-943-944-945-947-956-961-966-1298-1300-1300/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNDERE MAHALLESİ,6116-6100 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ L-127 ÇAKMAKKENT
- 25.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZ TOPEL MAHALLESİ ,ADEM YAVUZ,MELTEM CADDELERİ,1185/1,2,3,4,5,6,9-2410-2411-2413-2415 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNDERE MAHALLESİ,6100 SOKAK VE CİVARI