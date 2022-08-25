25 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı TV Haberleri 25 Ağustos 2022 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var? Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 01:30 Mükemmel Eşleşme 03:45 Çırak 04:15 Balkan Ninnisi 06:45 Yedi Numara 09:05 Tozkoparan İskender 12:25 Çırak 13:00 Masumlar Apartmanı 15:40 Balkan Ninnisi 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Çarıklı Milyoner 21:45 Royal Antwerp - Başakşehir 23:45 Kasaba Doktoru Kaynak: InterSinema.com / TV Balkan Ninnisi TV Haberler

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