25 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
25 Ağustos 2022 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Mükemmel Eşleşme
03:45 Çırak
04:15 Balkan Ninnisi
06:45 Yedi Numara
09:05 Tozkoparan İskender
12:25 Çırak
13:00 Masumlar Apartmanı
15:40 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Çarıklı Milyoner
21:45 Royal Antwerp - Başakşehir
23:45 Kasaba Doktoru