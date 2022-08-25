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25 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

25 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

25 Ağustos 2022 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:30 Mükemmel Eşleşme

03:45 Çırak

04:15 Balkan Ninnisi

06:45 Yedi Numara

09:05 Tozkoparan İskender

12:25 Çırak

13:00 Masumlar Apartmanı

15:40 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Çarıklı Milyoner

21:45 Royal Antwerp - Başakşehir

23:45 Kasaba Doktoru

Kaynak: InterSinema.com / TV

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