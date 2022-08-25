25 Ağustos 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
25 Ağustos 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Discovery Golf
00:30 Porsche Supercup
01:00 The Minute
01:05 Tenis: Avustralya Açık
02:30 Bisiklet: İspanya Turu
04:00 Tenis: Roland Garros
05:30 Bisiklet: İspanya Turu
07:30 Tenis: Roland Garros
09:30 Discovery Golf
10:00 The Power Of Sport
10:30 Bisiklet: İspanya Turu
12:00 Yelken: Sailgp
12:30 Tenis: Roland Garros
14:00 Bisiklet: İspanya Turu
15:30 Bisiklet: İspanya Turu
19:00 Tenis: Roland Garros
19:55 Haberler
20:00 Enduro World Series Show
20:30 The Power Of Sport
20:55 Avrupa Yol Bisikleti Şamp.
21:55 Haberler
22:00 Bisiklet: İspanya Turu