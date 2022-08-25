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25 Ağustos 2022 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

25 Ağustos 2022 Eurosport Yayın Akışı

25 Ağustos 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Discovery Golf

00:30 Porsche Supercup

01:00 The Minute

01:05 Tenis: Avustralya Açık

02:30 Bisiklet: İspanya Turu

04:00 Tenis: Roland Garros

05:30 Bisiklet: İspanya Turu

07:30 Tenis: Roland Garros

09:30 Discovery Golf

10:00 The Power Of Sport

10:30 Bisiklet: İspanya Turu

12:00 Yelken: Sailgp

12:30 Tenis: Roland Garros

14:00 Bisiklet: İspanya Turu

15:30 Bisiklet: İspanya Turu

19:00 Tenis: Roland Garros

19:55 Haberler

20:00 Enduro World Series Show

20:30 The Power Of Sport

20:55 Avrupa Yol Bisikleti Şamp.

21:55 Haberler

22:00 Bisiklet: İspanya Turu

Kaynak: InterSinema.com / TV

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