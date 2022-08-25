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25 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

25 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Ağustos 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Kaleci ve Golcü

01:00 Muhabir Masası

02:30 Gamer

03:30 Süper Lig Haftası

04:00 Dg Sivasspor-c. Alanyaspor

05:45 Haftanın Golleri

06:00 M. Başakşehir-y. Kayserispor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Fenerbahçe - Bursaspor

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Beşiktaş - Adanaspor

14:00 Beşiktaş - DG Sivasspor

14:30 Trabzonspor - Galatasaray

15:30 A. Konyaspor - Fenerbahçe

16:00 İstanbulspor - A. Konyaspor

17:45 Süper Lig'in Gol Krallari

18:00 İstatistik Bankası

18:30 Süper Lig Haftası

19:00 Süper Lig Top 100 Gol

20:00 Süper Hikayem

21:00 Santra

22:30 İstatistik Bankası

23:00 Süper Lig Haftası

23:30 Haftanın Golleri

23:45 1. Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

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