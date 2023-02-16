248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'den ilk sözler: İyiyim, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım

Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde enkazdan sağ çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, tedavisi için Ankara'ya sevk edildi. Ambulansla Kahramanmaraş Havalimanı'na götürülen genç kızın ilk sözleri, "İyiyim. Hiçbir şey yoktu, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım" oldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin 11. gününde Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Atabey Apartmanı'nın enkazından 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ölmez'in Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

"KENDİ KENDİME VAKİT GEÇİRMEYE ÇALIŞTIM"

Ambulansla Kahramanmaraş Havalimanı'na götürülen ve hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edilen Aleyna Ölmez: "İyiyim, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım" diye konuştu.

DOKTOR: ÇOK İNANILMAZ BİR OLAY

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Dilber, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: "Çok inanılmaz bir olay. 248 saat sonra, 11. günde geldi. Vücut fonksiyonlarını çok bozulmadan yaşaması, böbrek fonksiyonlarının bozulmaması bizi şaşırttı. İnanılmaz bir şey. Sağlık durumu çok iyi. İlk geldiğinde 'Aleyna nasılsın?' dedim, 'Hocam çok iyiyim' dedi. Her geçen saat daha iyi oluyor. Çok daha iyi. Şimdi, Ankara'ya gönderiyoruz. Biraz travma var tabii. Travmanın etkileri nedeniyle biraz bu ortamdan uzaklaştırmak da gerekiyor. Vücudunda çok önemli bir kırığı yok. Beyin fonksiyonları iyi. Bütün organları iyi durumda. Daha iyi bir ortama çekmek istiyoruz onu."

"DOMUZ DAMI" YÖNTEMİYLE ULAŞILDI

Ümitlerin tükendiği anda, ekipler iş makinesi ile çalışma yaptıkları esnada maden işçileri, AFAD ve Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri Atabey Apartmanı'nda bir ses duydular. İl Koordinasyon Valisi Gökmen Çiçek ve JAK ekiplerinin de katıldığı arama çalışması sonrası 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e sağ olarak ulaşıldı. Madencilerin 'Domuz damı' yöntemiyle ulaştıkları Aleyna Ölmez, UMKE ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

ENKAZ ALANINDA SEVİNÇ YUMAĞI OLUŞTU

Operasyon sonrası enkaz alanında sevinç yumağı oluşturuldu. 11 gündür bekleyen Aleyna'nın teyzesi Güler Duman, ısrarla çalışmasını sürdüren kurtarma ekibindeki madenciye sarılarak teşekkür etti. Duman, "11 gündür bizi yalnız bırakmadılar. Bunların sayesinde yeğenim kurtuldu. Gece gündüz buradalar. Allah onlardan razı olsun" dedi.

"BİZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDELİM"

Kuzeni Feyzullah Çelik de bir kuzeninin daha enkaz altında olduğunu, onun da çıkarılmasını ümit ettiklerini kaydetti. Madenci ise kendisine yöneltilen övgüler üzerine, "Beni katmayın. Biz hepimiz buradayız. Biz çalışmaya devam edelim. Allah'tan ümit kesilmez" sözleriyle mutevaziliğini gözler önüne serdi.

"İLK SESİ AYAK HAREKETLERİNDEN DUYDUK"

Aleyna Ölmez'ikurtaran ekipler arasında yer alan Kocaeli Dilovası Belediyesi ekibi o anları anlattı. Ekipte görevli Feyim Orhan ilk sesi ayak hareketlerinden aldıklarını ifade ederek, "Madenciler ve Bergama Komando Alayı ile birlikte çalışıyorduk. Çok mutluyuz. İlk sesi ayak hareketlerinden duyduk. Daha sonra profesyonel ekipler geldi. Jandarma Arama Kurtarma'dan geldiler. Onlar kazı işlerini yaptı. Çok mutluyuz" dedi.

"ÜMİDİMİZ KARŞILIĞINI BULDU"

Ekipten Yusuf Yıldırım, "Her dakika bir ümit olduğuna inanıyorduk burada. Biz burada 8 gündür madenci ağabeylerimiz, asker ağabeylerimizle birlikte çalışıyorduk. Allah hepsinden razı olsun. Biz ümidin olduğuna hep inanıyorduk. Bir an olsun ümidi bırakmadım. Hissettiğimiz gibi oldu. Ümidimiz karşılığını buldu. Aleyna'yı çıkardık. Biz çok mutluyuz. Duygularımızı nasıl ifade edeceğimizi bilmiyoruz. Uyku, saat kavramı nedir bilmiyoruz. Bir canı çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"BÜTÜN YORGUNLUĞUMUZ GİTTİ"

Aynı ekipte yer alan Ozan Kaya da çok mutlu olduklarını belirterek, "Hep bir ümidimiz vardı. Yorgunduk ama Aleyna kardeşimizi bulduktan sonra bütün yorgunluğumuzu aldı. İnşallah daha da canlı çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bütün yorgunluğumuz gitti. Çok mutluyuz şu anda" dedi.