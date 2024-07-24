24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu?
24 Temmuz Çarşamba günü, Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları merak ediliyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar güncel altın fiyatlarını merak ediyorlar. Peki, 24 Temmuzda gram altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? sorularının cevaplarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.
Bugün, 24 Temmuz Çarşamba günü altın fiyatları Merkez Bankası'nın faizleri 50 baz puanda tutması sonrası merak ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında piyasaların odak noktası güncel altın rakamları oldu. Vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. İşte, yeni altın fiyatları…
24 TEMMUZ GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.554,90
Satış 2.555,36
24 TEMMUZ ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.198,00
Satış 4.264,00
24 TEMMUZ YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 8.421,00
Satış 8.521,00
24 TEMMUZ TAM ALTIN NE KADAR?
Alış 16.527,90
Satış 16.858,82
24 TEMMUZ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 16.818,00
Satış 16.991,00