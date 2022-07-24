24 Temmuz Galatasaray - Kasımpaşa canlı maç izle! Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçını canlı izle! Canlı izleme linki var mı? - Haberler

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24 Temmuz Galatasaray - Kasımpaşa canlı maç izle! Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçını canlı izle! Canlı izleme linki var mı?

Haberler.com - Gündem
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24 Temmuz Galatasaray - Kasımpaşa canlı maç izle! Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçını canlı izle! Canlı izleme linki var mı?

Bugün Galatasaray - Kasımpaşa arasında hazırlık maçı oynanacak. Maçın başlamasına çok az bir süre kala maçı canlı izlemek isteyen seyirciler Galatasaray - Kasımpaşa maçının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. 24 Temmuz Galatasaray - Kasımpaşa canlı maç izle! Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçını canlı izle! Canlı izleme linki var mı? İşte canlı izleme linki!

Yeni sezon öncesi hazırlık maçları devam ediyor. Bugünkü hazırlık maçlarndan birisi de Galatasaray - Kasımpaşa maçıdır. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Temmuz Galatasaray - Kasımpaşa canlı maç izle! Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçını canlı izle! Canlı izleme linki var mı? Ayrıntılar sizlerle...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı bugün 24 Temmuz Pazar günü saat 20:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçını Spor Smart kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇINI CANLI İZLE!

Maçı Spor Smart ekranlarından canlı şekilde izleyebilirsiniz. Aynı şekilde maç özeti de maçın ardından D-Smart'ta yayınlanacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA CANLI İZLE!

24 Temmuz Galatasaray - Kasımpaşa canlı maç izle! Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçını canlı izle! Canlı izleme linki var mı?

SPOR SMART CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Spor Smart'ı canlı izlemek için resmi web sitesine giriş yapabilirsiniz.

SPOR SMART CANLI İZLEME LİNKİ

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:

Frekans: 12245

Polarizasyon: H - Yatay

Kapsama: Doğu

SR: 27500

FEC: 5/6

Sistem: DVB-S2

Modülasyon: 8PSK

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Kasımpaşa Gündem Spor Haberler

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