24 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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24 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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24 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

24 Temmuz 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer Günlüğü

01:00 Spor Artı

02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme

03:15 İsveç - Belçika

05:00 Spor Artı

06:00 Transfer Günlüğü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 M. Başakşehir - Maccabi Netanya

08:40 2021 - 2022 Sezonu Derleme

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 FIFA Magazin

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme

13:00 Spor Bülteni

13:55 Spor Takvimi

14:00 Spor Stüdyosu

15:55 Efsanelerin İzinde

16:00 Spor Bülteni

17:00 Gündem Futbol Transfer

19:00 Spor Bülteni

20:00 Aktüel Futbol Transfer

21:55 Fransa - Hollanda

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