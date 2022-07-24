24 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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24 Temmuz 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Transfer Günlüğü
01:00 Spor Artı
02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
03:15 İsveç - Belçika
05:00 Spor Artı
06:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 M. Başakşehir - Maccabi Netanya
08:40 2021 - 2022 Sezonu Derleme
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
15:55 Efsanelerin İzinde
16:00 Spor Bülteni
17:00 Gündem Futbol Transfer
19:00 Spor Bülteni
20:00 Aktüel Futbol Transfer
21:55 Fransa - Hollanda
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