24 Temmuz 2022 Kanal d Yayın Akışı 24 Temmuz 2022 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var? Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Ölümcül Takip 02:00 Ölümcül Takip 03:15 Müzik Arası 04:00 Bodrum Masalı 07:00 Küçük Ağa 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Bir Aşk Masalı 14:45 Seversin 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Gökdelen 22:15 Gökdelen InterSinema.com / TV TV Haberler

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