24 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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24 Temmuz 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Fta Antalyaspor - Beşiktaş
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 M. Başakşehir - Fenerbahçe
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 Galatasaray - A. Alanyaspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Kasimpaşa - Trabzonspor
08:00 A. Demirspor - Ç. Rizespor
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Sezonun Golleri
11:00 Sezonun Golleri
11:30 Süper Lig Haftanın Golleri
11:45 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Fenerbahçe - Trabzonspor
13:30 Süper Lig Haftanın Golleri
13:45 1. Lig Haftanın Golleri
14:00 Malatyaspor - Beşiktaş
15:15 Süper Lig'in Gol Krallari
15:30 Süper Lig Haftanın Golleri
15:45 1. Lig Haftanın Golleri
16:00 Galatasaray - Gaziantepspor
17:00 Süper Lig Sezonun Öyküsü
18:00 Trabzonspor - Adanaspor
19:30 Süper Lig Haftanın Golleri
19:45 1. Lig Haftanın Golleri
20:00 Süper Lig Top 100 Gol
21:00 Spor Turu
22:30 Adanaspor - Fenerbahçe