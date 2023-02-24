24 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 24 Şubat 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Spor Artı 01:00 Belçika Pro Lig Özetler 01:20 İskoçya Premiership Özetler 01:35 Hollanda Eredivisie Özetler 01:55 Spor Takvimi 02:00 Futbol Aklı 03:00 İspanya La Liga Özetler 03:30 İtalya Seri A Özetler 04:00 Spor Artı 05:00 Portekiz Süper Lig Özetler 05:20 İskoçya Premiership Özetler 05:35 Hollanda Eredivisie Özetler 05:55 Spor Takvimi 06:00 Aktüel Futbol 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Hollanda Eredivisie Goller 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Belçika Pro Lig Özetler 09:35 İskoçya Premiership Özetler 09:55 Spor Takvimi 10:00 Spor Bülteni 10:50 İspanya La Liga Goller 11:00 Spor Manşet 12:00 İspanya La Liga Özetler 12:30 Gün Ortası 13:30 Hollanda Eredivisie Özetler 13:50 İtalya Seri A Goller 14:00 TBMM-TV 18:00 Spor Merkezi 19:00 Belçika Pro Lig Özetler 19:20 Portekiz Süper Lig Özetler 19:35 Hollanda Eredivisie Özetler 19:55 Avrupa'dan Futbol 20:00 Spor Akşamı 21:00 İtalya Seri A Özetler 21:30 İspanya La Liga Özetler 22:00 Aktüel Futbol 23:00 Belçika Pro Lig Özetler 23:20 Portekiz Süper Lig Özetler 23:35 İtalya Seri A Goller 23:45 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com / TV Belçika Spor Trt TV Haberler

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