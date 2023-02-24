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24 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

24 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı

24 Şubat 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Spor Artı

01:00 Belçika Pro Lig Özetler

01:20 İskoçya Premiership Özetler

01:35 Hollanda Eredivisie Özetler

01:55 Spor Takvimi

02:00 Futbol Aklı

03:00 İspanya La Liga Özetler

03:30 İtalya Seri A Özetler

04:00 Spor Artı

05:00 Portekiz Süper Lig Özetler

05:20 İskoçya Premiership Özetler

05:35 Hollanda Eredivisie Özetler

05:55 Spor Takvimi

06:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Hollanda Eredivisie Goller

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Belçika Pro Lig Özetler

09:35 İskoçya Premiership Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:50 İspanya La Liga Goller

11:00 Spor Manşet

12:00 İspanya La Liga Özetler

12:30 Gün Ortası

13:30 Hollanda Eredivisie Özetler

13:50 İtalya Seri A Goller

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:00 Belçika Pro Lig Özetler

19:20 Portekiz Süper Lig Özetler

19:35 Hollanda Eredivisie Özetler

19:55 Avrupa'dan Futbol

20:00 Spor Akşamı

21:00 İtalya Seri A Özetler

21:30 İspanya La Liga Özetler

22:00 Aktüel Futbol

23:00 Belçika Pro Lig Özetler

23:20 Portekiz Süper Lig Özetler

23:35 İtalya Seri A Goller

23:45 Spor Artı

Kaynak: InterSinema.com / TV

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