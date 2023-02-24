24 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
24 Şubat 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Artı
01:00 Belçika Pro Lig Özetler
01:20 İskoçya Premiership Özetler
01:35 Hollanda Eredivisie Özetler
01:55 Spor Takvimi
02:00 Futbol Aklı
03:00 İspanya La Liga Özetler
03:30 İtalya Seri A Özetler
04:00 Spor Artı
05:00 Portekiz Süper Lig Özetler
05:20 İskoçya Premiership Özetler
05:35 Hollanda Eredivisie Özetler
05:55 Spor Takvimi
06:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Hollanda Eredivisie Goller
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Belçika Pro Lig Özetler
09:35 İskoçya Premiership Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:50 İspanya La Liga Goller
11:00 Spor Manşet
12:00 İspanya La Liga Özetler
12:30 Gün Ortası
13:30 Hollanda Eredivisie Özetler
13:50 İtalya Seri A Goller
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:00 Belçika Pro Lig Özetler
19:20 Portekiz Süper Lig Özetler
19:35 Hollanda Eredivisie Özetler
19:55 Avrupa'dan Futbol
20:00 Spor Akşamı
21:00 İtalya Seri A Özetler
21:30 İspanya La Liga Özetler
22:00 Aktüel Futbol
23:00 Belçika Pro Lig Özetler
23:20 Portekiz Süper Lig Özetler
23:35 İtalya Seri A Goller
23:45 Spor Artı