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24 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

24 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

24 Şubat 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:45 Haftanın Golleri

02:00 A. Konyaspor - Kasımpaşa

03:45 Haftanın Golleri

04:00 M. Başakşehir - B. Giresunspor

05:45 Haftanın Golleri

06:00 Y. Kayserispor - A. Demirspor

07:45 Haftanın Golleri

08:00 DG Sivasspor - FTA Antalyaspor

09:45 Beşiktaş - Antalyaspor

10:30 Fenerbahçe - Konyaspor

11:00 beIN Manşet

12:30 Trabzonspor - Samsunspor

14:00 İstanbulspor - Fenerbahçe

15:45 Haftanın Golleri

16:00 Beşiktaş - HK Ümraniyespor

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Beinspired

19:00 Taraftar

20:00 Beşiktaş - Antalyaspor

20:45 Haftanın Golleri

21:00 Santra

22:30 Fenerbahçe - Konyaspor

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Haftanın Golleri

23:45 1. Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

Antalyaspor Konyaspor Beşiktaş beIN TV Haberler

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