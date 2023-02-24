24 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 24 Şubat 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Saati 01:45 Haftanın Golleri 02:00 A. Konyaspor - Kasımpaşa 03:45 Haftanın Golleri 04:00 M. Başakşehir - B. Giresunspor 05:45 Haftanın Golleri 06:00 Y. Kayserispor - A. Demirspor 07:45 Haftanın Golleri 08:00 DG Sivasspor - FTA Antalyaspor 09:45 Beşiktaş - Antalyaspor 10:30 Fenerbahçe - Konyaspor 11:00 beIN Manşet 12:30 Trabzonspor - Samsunspor 14:00 İstanbulspor - Fenerbahçe 15:45 Haftanın Golleri 16:00 Beşiktaş - HK Ümraniyespor 17:45 Haftanın Golleri 18:00 Beinspired 19:00 Taraftar 20:00 Beşiktaş - Antalyaspor 20:45 Haftanın Golleri 21:00 Santra 22:30 Fenerbahçe - Konyaspor 23:00 İstatistik Bankası 23:30 Haftanın Golleri 23:45 1. Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com / TV Antalyaspor Konyaspor Beşiktaş beIN TV Haberler

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