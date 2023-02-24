24 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
24 Şubat 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:45 Haftanın Golleri
02:00 A. Konyaspor - Kasımpaşa
03:45 Haftanın Golleri
04:00 M. Başakşehir - B. Giresunspor
05:45 Haftanın Golleri
06:00 Y. Kayserispor - A. Demirspor
07:45 Haftanın Golleri
08:00 DG Sivasspor - FTA Antalyaspor
09:45 Beşiktaş - Antalyaspor
10:30 Fenerbahçe - Konyaspor
11:00 beIN Manşet
12:30 Trabzonspor - Samsunspor
14:00 İstanbulspor - Fenerbahçe
15:45 Haftanın Golleri
16:00 Beşiktaş - HK Ümraniyespor
17:45 Haftanın Golleri
18:00 Beinspired
19:00 Taraftar
20:00 Beşiktaş - Antalyaspor
20:45 Haftanın Golleri
21:00 Santra
22:30 Fenerbahçe - Konyaspor
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Haftanın Golleri
23:45 1. Lig Haftanın Golleri